Neighbors: Suburban Warfare Hands-On Gameplay: Kom deg vekk fra plenen min!

Nylig tilbrakte jeg en ettermiddag med å spille Neighbors: Suburban Warfare, det nyeste spillet fra Invisible Walls, utvikleren bak Aporia: Beyond the Valley og flerspillerhiten First Class Trouble. Spillets premiss er at et trivelig lite forstadsnabolag forvandles til en slagmark når en rekke irriterende naboer prøver å ødelegge hverandres hjem.

HQ

Du velger blant en rekke morsomme og kreative figurer, fra den søte bestemoren Doreen, som også er boksermester, til den lille snørrungen Kevin, og slår deg sammen med en gruppe mot dine fiendtlige naboer. Hver av figurene har sine egne ferdigheter og en tiltenkt rolle, men disse låser deg ikke til en bestemt spillestil. Gramps kan for eksempel helbrede og gjenopplive allierte, men det hindrer ham ikke i å bruke en slegge mot fiendens baser og fiendens hoder.

Som nevnt er målet ditt å infiltrere fiendens hus og ødelegge TV-en, toalettet, sengen og peisen. For å gjøre det kan du ikke bare gå inn gjennom inngangsdøren. Du må bygge opp ressurser, skaffe deg bedre utstyr og håpe at du kan gjøre alt dette uten at naboene kommer inn og sparker inn døren din. Du kan selvfølgelig bygge ditt eget forsvar i verkstedet, i tillegg til bedre våpen, bruksgjenstander og mye mer.

Det finnes en mengde unike gjenstander som enten lar deg bruke ting du finner i huset ditt som våpen, eller som får en tilsynelatende ubrukelig gjenstand til å føles som den siste forsvarsbarrieren for det dyrebare toalettet ditt. Det finnes til og med en fugl som kan brukes som en AC-130 fra Call of Duty, og som etterlater avføring på fiendene dine ovenfra. Det hele er genialt ironisk, og gjør spillet til en fryd å spille når du først har fått taket på det.

Dette er en annonse:

Med alle de spillbare klassene, arbeidsbenken og tingene du kan ta tak i på kartet, er det mye å ta inn over seg når du bare kaster deg ut i det, men det tok meg ikke mer enn noen få minutter å finne ut hva som foregikk. Spillet er raskt, uten at kampene føles som om de er over på et blunk. Fordi du alltid kan jobbe med noe, føles en kamp på rundt 20 minutter som en fjerdedel av tiden, takket være alle trefningene og strategien som inngår i den morsomme nabokrigføringen. Du kommer ikke til å slåss hele tiden hvis du ikke ønsker det, for det er en dag-natt-syklus som gjør at du ikke kan angripe et hus når solen går ned, takket være en vakthund som er mye slemmere enn den først ser ut til å være.

Det er verdt å merke seg hvor rent dette spillet også er. Med barn som spillbare karakterer er det bra at volden forblir veldig slapstick og tegneserieaktig. Det betyr også at du har bestemødre med overmenneskelig styrke og en mann som kan skyte seg selv ut av en kanon, så stilen Invisible Walls har gått for her føles veldig passende, komplimentert av de lyse, livlige bildene som uttrykker en idyllisk forstadsby som er i ferd med å bli snudd opp ned. Du er heller ikke begrenset til ett kart eller ett hus, noe som gir meg mer tro på den utvidede gleden du vil få ut av dette spillet.

Dette er en annonse:

Med bare en drøy time i Neighbors: Suburban Warfare er det vanskelig å si hvor lenge spillets moro varer, men det jeg kan si er at i den tiden jeg spilte, var det ekstremt morsomt, selv om jeg ikke på langt nær var like dyktig som utviklerne jeg hadde spilt med. Mange unike elementer, frekke og humoristiske figurer, våpen og grafikk, kombinert med action som bare stopper så lenge du bestemmer deg for å bygge en appelsinskyter, gjør denne herlige flerspilleropplevelsen til noe jeg kommer til å tenke på i lang tid fremover. På samme måte som First Class Trouble, vil du sannsynligvis ønske å få dette spillet med noen få venner for å få den fulle partydynamikken, og du vil sannsynligvis se det på YouTube-spillvideoer i nær fremtid, men selv om du går inn med komplette tilfeldige, kan du fortsatt få et spark ut av spillet hvis du er villig til å hoppe over det tomme høye hinderet for kommunikasjon.

Det er også verdt å nevne at dette spillet ikke vil prøve å presse deg ut av pengene dine. Det finnes kosmetikk, men du kan tjene dem med valuta i spillet, og ferdighetene dine for hver karakter er opptjent gjennom å spille dem. Jeg spurte om noen med en karakter på et høyere nivå ville ha en fordel over en nyere spiller, og selv om de vil ha mer allsidighet, presser ferdighetene deg i stedet mot en bestemt spillestil, i stedet for bare å gi deg buffs for hvert nivå du oppnår.

Alt i alt har Neighbors: Suburban Warfare så langt lyktes med sitt viktigste mål, nemlig å være et spill som er utrolig morsomt å spille. Flerspillerområdet er så mettet nå for tiden, men Invisible Walls har brutt gjennom det før, og kan gjøre det igjen med denne vinnerformelen.