Glem Skull and Bones - det kommende Sea of Rifts byr på ekte seiling

Hvis du vil oppleve livet til sjøs uten kvalme eller risiko for å bli våt, finnes det heldigvis mange spill i spillverdenen der du er kaptein på ditt eget skip. Det er imidlertid en liten hake, for i de fleste tilfeller virker selv seilskip i spillverdenen mer som finjusterte motorbåter som gladelig ignorerer både vind- og strømforhold.

HQ

Slik er det ikke i det kommende rollespillet Sea of Rifts. Her må du faktisk seile, noe som betyr at du må sørge for å ha vind i seilene. Og hvis det blåser motvind, må du møysommelig flytte seilene - først diagonalt i den ene retningen, så diagonalt i den andre - for å komme deg fremover.

Den semi-realistiske seilingen i Sea of Rifts krever at du er oppmerksom på vindforholdene.

Den semi-realistiske seilingen kommer ikke ut av det blå. Bak spillet står Out of Bounds Games, ledet av studioets grunnlegger Alexander Birke, som har maritimt blod i årene. Hans tippoldefar eide en skonnert, bestefaren var skipselektriker for Maersk, og lenger tilbake var det til og med et familiemedlem som etter sigende var kaper (lovlig pirat) for kongen!

I tillegg til familiebakgrunnen trekker spillet også veksler på studioets grunnleggers store interesse for både bord- og live-rollespill. Det betyr at spillerne kan forme kapteinen sin akkurat slik de ønsker.

"Er du kaptein Ahab, fast bestemt på å jakte på vår svar på Moby Dick? Eller er du mer en Han Solo-karakter som bruker sjarmen din og stiller opp for mannskapet ditt? Det er opp til spilleren å bestemme hva slags kaptein han eller hun vil være", sier Birke.

Å seile skipet ditt er derfor bare en liten del av spillopplevelsen i Sea of Rifts. Du må også oppgradere skipet ditt (for eksempel med en dampmaskin slik at du er mindre avhengig av vindens luner), fullføre oppdrag, utkjempe sjøslag og mye mer. Det er mange valg å ta underveis på de farefulle ekspedisjonene, og det er spesielt viktig å holde styr på mannskapet.

"Mannskapet har utholdenhetspoeng, som de gjenvinner hver morgen. Du må fordele dem på de ulike oppgavene om bord på skipet. Du bruker stamina til å reparere ting eller utføre spesielle handlinger. Vi prøver å få alle systemene til å påvirke hverandre. Hvis du lager god mat, får du utholdenheten tilbake, men hvis du lager dårlig mat, er det mer sannsynlig at mannskapet kaster den bort."

Inspirasjonen fra pen-og-papir-rollespill er tydelig synlig i spillets grensesnitt.

Sea of Rifts er inspirert av spill som Dwarf Fortress og RimWorld. Strukturen er roguelignende, og mange av spillets små historier og oppdrag er autogenererte. Derfor vet du aldri hva som venter deg når du setter seil. Det endelige målet ditt er imidlertid alltid klart.

Mens mange historiske oppdagelsesreisende seilte til verdens ende, må du i Sea of Rifts finne veien til verdens sentrum. Herfra springer det ut en mystisk korrumperende kraft som fører til mystiske værfenomener og flere uhyrlige overraskelser under de brusende bølgene. Ja, akkurat som i suksessen Dredge er det lagt inn en god dæsj Lovecraft i det mørke og dystre havet.

"Mannskapet kan påvirkes av kreftene de møter. De kan få gjeller eller tentakelskjegg. De mister langsomt sin menneskelighet, men kanskje lærer de også noen nyttige ting på veien," forklarer Birke.

Ikke alle farvannene i spillet er like idylliske.

Utvikleren anslår at det vil ta 20 timer å nå verdens sentrum og dermed fullføre spillet. Og selv om Sea of Rifts ennå ikke har gjort sin jomfrutur, har utviklerne allerede planer for hva som skal skje når rulleteksten er over.

"Vi har noen ganske interessante ideer for hvordan vi kan lage New Game+ og New Game++, som også peker mot hele verdensbyggingen vår, men det er nok litt for tidlig å snakke om det nå."

Foreløpig må utviklerne imidlertid først og fremst sørge for at Sea of Rifts faktisk er sjødyktig, og at spillerne kan navigere i spillets mange systemer. Dette gjøres gjennom en åpen spilltest, som er gratis tilgjengelig på Steam.