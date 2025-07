TagTime - Et eventyrlig MOBA-taggspill

De fleste kjenner til en rekke eventyr og fabler, men hvordan ender de? Blir Rødhette spist, eller kommer det en jeger og redder dagen? Gifter den lille havfruen seg med prinsen, eller oppløses hun i havskum? Det kommer i stor grad an på hvem som forteller historien.

HQ

I det kommende TagTime er utfallet også opp til debatt. Du spiller enten som små eventyrere - en fe, gris eller hagegnom - eller som de onde skurkene - en heks eller en ulv. Seks helter må prøve å knuse ett av tre magiske egg, mens to skurker må fange heltene og legge dem i en stor gryte midt på kartet. Det er rett og slett et slags MOBA-taggingsspill, men det inneholder også håndverkselementer.

Som eventyrer vinner du ved å knuse ett av de tre eggene på banen. I denne sammenhengen kan det lønne seg å bygge hindringer for å holde monstrene på avstand.

Det asymmetriske flerspillerspillet kommer fra Niila Games, og det er tydelig at det er et prosjekt som betyr mye for den København-baserte utvikleren. Selv om spillet fikk en Early Access-demo i fjor, er konseptet mye eldre, og utviklerne har sjonglert mellom prosjektet, mobilspill og kontraktsarbeid, forklarer Anton Forchhammer, grunnlegger av Nilla Games.

Ideen til spillet kom fra et klassisk Warcraft III -kart som heter Sheep Tag, forklarer han. "Vi spilte det mye på den tiden, Warcraft III-kart og -mods var enorme. Vi syntes det var superkult, og det var ikke laget noe lignende, så hvorfor ikke lage en prototype? Vi har gjort noen andre prosjekter siden da, men vi har beholdt dette som kjerneprosjektet vårt."

Dette er en annonse:

Selv om kombinasjonen av asymmetrisk monsterjakt i stil med Dead by Daylight og MOBA-sjangeren kan høres overveldende ut, er TagTime et svært tilgjengelig spill. Det gjelder spesielt hvis du ender opp med å spille som en skurk.

Monstrene vinner når alle de små eventyrerne har blitt kastet i potten. Men akkurat som i eventyrene kan stolthet fort føre til undergang, for de fengslede spillerne kan bryte seg fri igjen.

Heksa og ulven må jakte på de små skapningene rundt på det firkantede kartet, og i tillegg til standardangrep har monstrene også tilgang til et kraftig superangrep, som går på tid. Siden du også er både raskere og sterkere enn de små eventyrerne, har du gode kort på hånden, til tross for at du er i mindretall.

De seks eventyrfigurene må derimot prioritere å samarbeide. Hver av de tre figurene har en slags panikknapp som kan brukes til å unnslippe (feen kan for eksempel teleportere seg selv, og grisen kan bygge en avledningsmanøver), men denne evnen hjelper sjelden særlig mye. Det samme gjelder små power-ups som gir ekstra fart eller raskere ressursutvinning.

Dette er en annonse:

Sistnevnte er veldig viktig. For å stoppe skurkene kan du også bygge barrierer av halm, tre eller stein - og akkurat som i eventyret om de tre små grisene er det sistnevnte åpenbart det mest effektive. Du kan for eksempel bygge båter rundt eggene eller den nevnte gryten for å holde monstrene på avstand mens du knuser dem. Eller du kan bygge en haug med små hindringer på null komma niks under en desperat flukt.

Forchhammer forteller at det har tatt tid å finne den rette balansen mellom de to lagene og deres ulike evner, og at det fortsatt er en liten forskjell. "Som ny spiller er det veldig lett å være et monster. Men hvis du blir god, er det andre laget ofte best."

Fra den drøye timen jeg har brukt på å spille spillet, ser det ut til at balansen gradvis blir bedre. De enkelte rundene er raske og balanserer alltid på en knivsegg. Dette skyldes ikke minst at du som eventyrer bare skal knuse ett av totalt tre egg, så de to skurkene må hele tiden være på tå hev.

Selv om monstrene kaster 3-4 av de små eventyrerne i potten, kan hele spillet likevel snu hvis de gjenværende spillerne klarer å knuse potten. Og du kjeder deg aldri, for selv om karakteren din koker i heksesuppen, kan du fortsette å spille som et slags spøkelse som fortsatt kan samle ressurser og bygge hindringer for å hjelpe de levende spillerne.

TagTimes enkle læringskurve, raske format og ekstremt sjarmerende grafikk, som blander klassisk Warcraft III -design med de litt mykere kurvene til moderne mobilspill, skaper til sammen et spill som appellerer til både barn og voksne. Niila Games fikk erfare dette på nært hold da de viste frem spillet på Copenhagen Gaming Week tidligere i år, og noen unge spillere nærmest kapret standen deres. "Det er en ganske ny type spill, så folk måtte finne ut av det først. Men vi hadde noen få som praktisk talt tok over standen vår," sier studioets grunnlegger Forchhammer.

Som nevnt har spillet funnet en god balanse mellom de to teamene, men dette kan selvfølgelig fort tippe over etter hvert som nytt innhold legges til. Og det er mye på trappene, sier Forchhammer. Først og fremst blir det flere karakterer å velge mellom, men også nye nivåer. Utvikleren ønsker også å innføre en slags progresjon, slik at man gradvis låser opp mer innhold.

Inntil videre kan du prøve spillet gratis på Steam eller mobile enheter.