En dukkert i et turbulent hav av tanker - Mind Diver har gått fra studentprosjekt til kommersielt produkt

Sist vi skrev om spillet Mind Diver var for snart tre år siden. Den gang var det unike detektivspillet ett av fire avgangsprosjekter fra Den Danske Filmskoles Game Design-linje i 2022-kullet. Mye har skjedd siden den gang. Studiegruppen har blitt til en liten utvikler (med det kule navnet Indoor Sunglasses), og spillet har blitt et kommersielt prosjekt med den japanske utgiveren PLAYISM.

Det betyr også at ambisjonene har økt, forteller Anne Sofie Schaumburg, hovedartist på Indoor Sunglasses. Hun ble opprinnelig hyret inn som frilanser på studentprosjektet og har siden sett spillet vokse fra en lovende prototype til det som snart er et fullt spill med en estimert spilletid på ca. 10 timer.

"Vi har jobbet hardt for å holde en rød tråd gjennom hele spillet og sørge for at verden henger sammen", forklarer Schaumburg om den kommersielle versjonen av Mind Diver. "Spenningen er høyere enn i studentversjonen. Uten å røpe noe, kan jeg avsløre at det skjer mer interessante ting i historien nå."

Det som ikke har endret seg, er spillets premiss. Du ser fortsatt verden gjennom øynene til den slovakiske fotojournalisten Lina Kukanova, som må prøve å finne den savnede kjæresten sin ved å gjenskape en skjebnesvanger og tåkete natt på byen. Du spiller imidlertid ikke som Lina, selv om du opplever hendelsene fra hennes perspektiv. I stedet er du en Mind Diver - en slags mental detektiv - som etterforsker og rekonstruerer minnene hennes.

Rollen din som Mind Diver er først og fremst billedlig, men den kan også forstås bokstavelig, ettersom du fysisk må dykke mellom de ulike minnene i et mørkt og dystert tankehav. Selve minnene utforsker du imidlertid til fots, og de består typisk av flere scener fylt med såkalte "memory gaps" som du må forsøke å fylle. Ved å bruke et lytteverktøy på både personer og gjenstander får du viktige ledetråder til hva som egentlig skjedde. Deretter kan du gjenskape hendelsene ved å plassere de riktige gjenstandene i de riktige hullene.

Det er litt Ace Attorney over spillopplegget i Mind Diver. Visuelt kunne de to spillene imidlertid ikke vært mer forskjellige.

Den beste sammenligningen er kanskje Ace Attorney -serien. Her finner du imidlertid ikke uoverensstemmelser mellom vitneforklaringer og bevismateriale, men i stedet mellom fragmenter av tanker og Linas overordnede (og ofte feilaktige) mentale rekonstruksjon av hendelsesforløpet. Det finnes også en viss inspirasjon fra de beste vandresimene som What Remains of Edith Finch og Gone Home, men ellers er Mind Diver et ganske unikt spill på mange måter.

Dette gjelder særlig den visuelle stilen. Spillets karakterer er virkelige personer (inkludert noen fra utviklernes vennekrets), og mange av stedene er basert på områder i hovedstadsområdet. Det kan imidlertid ikke kalles realistisk, da det hele har en flytende, litt drømmeaktig stil. Ifølge Schaumburg er det visuelle uttrykket ment å gjenspeile det faktum at vi aldri husker ting 100 % slik de var.

"Vi har funnet en måte å ta bilder av ting med en mobiltelefon fra en hel haug med vinkler og deretter gjenskape dem på en datamaskin. Det gir oss et veldig detaljert objekt. For å få det til å se ut som et minne, går vi inn og ødelegger det litt. Dette skaper en low-poly-stil som er realistisk, men som samtidig har en følelse av å være ødelagt og fragmentert."

Spillets unike stil er skapt ved å fotografere objekter fra ulike vinkler, konvertere dem til 3D-objekter og deretter bryte dem i stykker digitalt.

En annen måte spillets lokale preg kan merkes på, er gjennom lyden. Samtalene foregår enten på dansk eller engelsk med ulike aksenter som gjenspeiler det internasjonale miljøet handlingen utspiller seg i, noe som gir en noe mer autentisk følelse enn den typiske spilldubbingen, der alle snakker perfekt engelsk.

"Nå har vi også Lina, som ikke er fra Danmark og derfor har en helt spesiell aksent når hun snakker dansk. Vi synes det er veldig sjarmerende å ha en så internasjonal agenda. Det er noe dansk, engelsk og slovakisk. Fordi vi kommer fra Danmark, ønsket vi også å bringe noe av vår egen kultur inn i spillet, forklarer Schaumburg.

Mind Diver er planlagt utgitt senere i 2025. Du kan følge utviklingen på Steam-siden, der du også kan dyppe tærne i spillet gjennom en nylig lansert demo.