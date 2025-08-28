Valor Mortis Forhåndsvisning: Ghostrunner-utvikleren ønsker å skille seg ut i et hav av Soulslikes

Etter to ganske godt mottatte Ghostrunner -spill, ville du naturlig nok anta at lignende prosjekter ville være i horisonten for utvikleren One More Level. Fartsfylt, flytende cyberpunk-action, stappfull av intens kamp og elektrifiserende parkour og bevegelse. Det er ikke det at utvikleren er en ensporet ponni, det er bare det at dette er den typen spill som de gjør best, og man skulle tro at de ville holde seg til sine våpen på grunn av det. Gå inn på Valor Mortis.

Dette er ikke akkurat det spillet man skulle tro One More Level ville lage, selv om det har teft og elementer som minner om Ghostrunner. Jeg sier dette fordi Valor Mortis først og fremst er et Soulsaktig action-RPG, og for det andre foregår i Napoleonstidens Europa. Jepp, i utseende og spillretning er det ganske langt fra Ghostrunner, men sluttproduktet er faktisk ganske overraskende.

Jeg fikk muligheten til å prøve Valor Mortis på Gamescom, og det jeg oppdaget var et Soulslike som faktisk føltes ganske friskt. Jeg er en ganske sterk kritiker av den sjelelignende subsjangeren, da jeg synes de mange spillene som opererer i dette området er for kjente og like, og mangler et sentralt kreativt valg som gjør at de kan skille seg ut på egen hånd. For Valor Mortis kommer dette i førstepersonsperspektivet og nyanser av Ghostrunner som skinner gjennom.

Dette er et spill der du føler deg mer oppslukt i handlingen takket være at du befinner deg i hovedpersonens kropp. Du ser ikke fra en tredjepersonsvinkel, over skulderen til helten, slik at du enkelt kan avgjøre når fiender flankerer deg. Her kan du bare se det du har i periferien, og det uvanlige perspektivet kombineres med intense nærkamper og avstandskamper som, tradisjonen tro, er utfordrende og bygger på å time bevegelsene dine riktig. I tillegg til dette er det flytende Ghostrunner, ettersom du raskt kan navigere i verden med en jevn bevegelsespakke, til og med bruke grunnleggende parkour-ferdigheter til å svinge på grener over bratte dråper, alt for å mer uanstrengt krysse den ellers ganske lineære nivåstrukturen. Det kan virke som rudimentære endringer her, men med tanke på hvor foreldet den sjelelignende sektoren har blitt, er det på grensen til revolusjonerende.

Utover dette er det fortsatt veldig mye et Souls-lignende spill. Det er bål-lignende sjekkpunkter, begrenset forbruk av helsedrikker, pluss en samlevaluta som brukes til å skaffe oppgraderinger, og som går tapt når du blir beseiret i kamp, noe som til slutt krever at du returnerer til dødsstedet ditt for å gjenvinne dem, hvis du kan... Det finnes fiender som dukker opp igjen, slik at du må avgjøre om det er verdt å drepe dem igjen eller bare gå forbi dem, i tillegg til enorme sjefer som er ment å sette ferdighetene dine på en absolutt prøve i kamp i flere faser. Når alt kommer til alt, oppfinner ikke Valor Mortis det sjelelignende hjulet på nytt, det bare forbedrer det og tar det i en retning som svært få andre ser ut til å være interessert i å utforske.

Når det gjelder handlingen og ideen om å våge seg rundt i et krigsherjet Europa under Napoleon-tiden, har dette definitivt noen interessante ideer å utforske også. Men jeg vil også si at et av områdene som Soulslikes alltid har trivdes med, er i overbevisende verdenstemaer og narrative ideer. Så selv om Valor Mortis har et spennende tema og en spennende retning, så har Steelrising, Lies of P, Elden Ring, Sekiro: Shadows Die Twice, Nioh, Blasphemous, Lords of the Fallen, Hollow Knight, Enotria: The Last Song, Dark Souls, listen fortsetter og fortsetter og fortsetter ...

Så som du kan se, danser One More Level rundt den kjente naturen til den Souls-lignende formelen med Valor Mortis. Etter bare noen få minutters spilling vil du forstå hva dette spillet ser ut til å være, det er det ingen tvil om, men du vil også legge merke til områdene der det virkelig er unikt, og tilbyr funksjoner og kreative valg som gjør at det skiller seg ut fra flokken og trives. Det er på grunn av den mindre trege bevegelsen og førstepersonsperspektivet at Valor Mortis vil skille seg ut i havet av Soulslikes, men om det til slutt vil holde landingen og konkurrere med de beste i undersjangeren, vet vi med sikkerhet når spillet lanseres i 2026.