Mio: Memories in Orbit Forhåndsvisning: Et hypnotiserende metroidvania

HQ

Med tanke på den enorme flommen av Metroidvania-spill som finnes på markedet for tiden, kan det riktignok være en utfordring å peke ut et nytt tilskudd til undersjangeren som et verdig høydepunkt. Dette er spesielt tilfelle denne uken, ettersom mange forbereder seg på retur av Hollow Knight... Men Douze Dixiemes' Mio: Memories in Orbit er et spill å holde øye med, noe jeg kan bevitne etter å ha hatt muligheten til å gå praktisk med prosjektet på Gamescom nylig.

HQ

For de som er kjent med denne typen spill, følger Mio Metroidvania-formatet ganske naturlig. Det er en 2D-verden som i bunn og grunn er et eneste stort puslespill, en verden der du må finne ut hvordan du skal komme deg til et nytt område ved å reise langs en rute som er åpen for deg, for å få en ny teknikk eller evne som gir deg tilgang til en annen sektor. Det er fartsfylte og utfordrende kamper å mestre, plattformseksjoner å overvinne, hemmeligheter å finne, og måter å forbedre karakteren på med ekstra oppgraderinger. Igjen, Mio er ikke ute etter å omskrive Metroidvania-boken, det er bare å sette sin egen vri på den.

Dette er en annonse:

Og denne vrien kommer på en håndfull forskjellige måter. For det første er det kunstretningen som mange vil bli betatt av etter å ha sett gameplay og noen få bilder av Mio. Douze Dixiemes beskriver det som "technomagic", og det er nettopp slik det føles, med fantastiske kulisser og settpieces som du kan gå deg vill i. Det er et virkelig vakkert spill som er designet her, og fargevalget, bruken av lys og rom, forskjellene i biomer, alt sammen gjør Mio til et minneverdig Metroidvania.

I tillegg kommer da bevegelsespakken. Hovedpersonen i Mio har en spesiell bevegelsesteknikk som best kan beskrives som å gli over en overflate. Mio har tentakellignende vedheng som stikker ut fra hodet, og kan bruke disse til å angripe fiender, samhandle med omgivelsene og klatre rundt. Mios tentakler kan festes til vegger og tak slik at den kan gli over og opp disse overflatene for å nå nye områder, med det forbehold at det er et utholdenhetsbasert system der du faller ned på bakken igjen hvis du går tom. Det morsomme med dette systemet er at det kan kombineres med andre mer tradisjonelle bevegelsesteknikker, som vegghopping, for å nå fjerntliggende steder, og det kan til og med forlenges ved å angripe spesielle blomsterlignende gjenstander som nullstiller utholdenhetslinjen slik at du kan fortsette å plattformere enda lenger.

Dette er en annonse:

I demoversjonen jeg testet, som etter sigende skulle være rundt åtte timer gjennom hovedeventyret, ble det tydelig at Douze Dixiemes ikke legger fingrene imellom når det gjelder utfordringer. Plattformkjøringen er presis og tøff, men likevel givende når den overvinnes, og kampene er det også, spesielt sjefskampene. Jeg hadde luksusen av å møte en skjult sjef som lignet en overnaturlig garderobe, og den så rutinemessig ut til å overraske meg med unike angrep, lynraske bevegelser og til og med et flerfaseoppsett som gjorde kampen dobbelt så vanskelig i andre halvdel. Det spennende er at denne sjefen bare var et sideprosjekt, et ekstra element i helheten av Mio, noe som tyder på at hele spillet kommer til å være stappfullt av utfordringer.

Det er på grunn av dette at jeg er oppmuntret av det jeg så med Mio: Memories in Orbit. Det opererer i en kompleks og tøff spillsjanger, men jeg er ganske sikker på at Douze Dixiemes har den kreative visjonen og fokuset til å servere en tittel som vil skille seg ut og trives. Det får vi vite senere i år, når spillet lanseres på en ikke fastsatt dato på PC, Xbox, PlayStation og Nintendo Switch.