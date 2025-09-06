Førsteinntrykk av Dragon Quest I & II HD-2D Remake: Erdricks arv er fullstendig oppdatert og trygg

HQ

Dragon Quest har vært et stort navn innen videospill i nesten 40 år. Dets rekkevidde og betydning som forbilde for senere utviklinger matches bare av den dype respekten for serien i hjemlandet Japan siden starten og, mer "nylig" (det er 21 år siden Dragon Quest VIII, virkelig?), over hele verden etter den sene landingen. 39 år siden et første spill som, sammen med oppfølgeren, snart kommer til PC og konsoller under HD-2D-behandling. Ja, jeg fikk sjansen til å spille Dragon Quest I & II HD-2D Remake kort under Gamescom, og nå kan jeg fortelle deg litt om hva du kan og bør forvente for denne doble utgivelsen fra Square Enix som sammen med Dragon Quest III HD-2D Remake fullfører den såkalte Erdrick Trilogy.

Grunnen til at vi utgir spillene i III-I-II-rekkefølge, hvis du ikke har spilt 2024-spillet ennå, er at det vil være den riktige kronologiske rekkefølgen med tanke på fortellingen i historien. Og det ville også være den riktige rekkefølgen å spille dem i, ifølge serieprodusent og Yūji Horiis høyre hånd, Masaaki Hayasaka, fortalte de fire mediene som var til stede på seansen. Og selv om jeg har full forståelse for det han foreslår når det gjelder en korfortelling, følte jeg under testingen av Dragon Quest I & II HD-2D Remake at jeg kunne nyte hver del (spesielt den første, men jeg kommer tilbake til dette) uavhengig av hverandre.

I en logisk rekkefølge tok jeg opp kontrollerne og åpnet lagringsfilen som Square Enix ansatte ga for Dragon Quest I HD-2D Remake -demoen, der vi tar kontroll over den eneste karakteren og spillets hovedperson, helten. Hva er hans forbindelse til den legendariske Erdrick? Vel, det er uklart om han er barnebarnet hans eller en fjernere grad av slektskap, men uansett er han en etterkommer av den opprinnelige helten, og må reise gjennom riket Alefgard for å redde ham og alle innbyggerne fra trusselen fra Draconarius og hans horder av monstre. Men i dette tilfellet viste den spillbare delen ikke noe som var relevant for historien, men snarere en rekke mellomliggende og sekundære mål for et hovedoppdrag for å hente Thief's Key, en veldig nyttig og tilbakevendende gjenstand i serien.

Oppdraget sender oss inn i en rekke mellomsekvenser og filmsekvenser der vi følger ulike karakterer og gjør litt detektivarbeid, før vi begir oss ut i det fri. Det er her vi får taket på konseptet med den ensomme helten (aldri sagt bedre, ettersom navnet vårt i lagringsfilen er "Solo") i kamp. Noen kamper senere ser vi at dette er en unik del av serien fordi det handler om én karakter, som må kombinere healing, tanking og angrepsegenskaper, både fysiske og magiske. Det krever litt mer strategi når det gjelder bruk av gjenstander og å holde et øye med MP-linjen (manapoeng).

Hvis du allerede har prøvd Dragon Quest III HD-2D Remake, vet du nøyaktig hva du kan forvente deg. Både denne første og andre delen følger nøyaktig samme mønster og menydesign som det forrige spillet, i tillegg til at dialogbobler, animasjoner for trylleformularer og angrep i kamp, samt for monstre og fiender, er beholdt. Kort sagt, dette er en port med nøyaktig den samme paletten med verktøy vi har sett før, og bare i noen små refleksjoner i belysningen eller på vannet merker jeg at versjonen av utviklingsprogramvaren eller ressursene som er brukt har blitt litt iterert. Denne nyinnspillingen er selvfølgelig desto mer nødvendig når man vet at NES-originalen var like grunnleggende som den var grunnleggende, og at alt har krevd et omfattende redesign som utstråler kjærlighet og respekt.

Det er mye det samme i den andre delen av demoen, Dragon Quest II HD-2D Remake, der vi, også under en større redesign av det opprinnelige verket, styrer en gruppe på fire medlemmer ledet av vår heltehovedperson, prinsen av Midenhall. Når det gjelder denne andre delen, kunne jeg direkte se en endring fra originalen, og det er at Princess of Cannock nå er en spillbar karakter som blir med i festen. Igjen, denne demoen er bare ment å utforske de mest åpenbare aspektene av menyen, noen av scenene og miljøene, samt å prøve ut noen av kampene. Produsent Masaaki Hayasaka fortalte oss etter seansen at de var svært fornøyde med arbeidet som var gjort og mottakelsen av HD-2D Remake -versjonene av Erdrick Trilogy, og at han utelukket videre arbeid med nyinnspillinger av serien i dette formatet ... eller til og med å satse på et helt nytt spill ved hjelp av denne teknologien.

Hvis du likte Dragon Quest III HD-2D Remake, er det ingen grunn til å gå glipp av den kommende Dragon Quest I & II HD-2D Remake -duoen som kommer 30. oktober. Ved å legge til små endringer for å knytte historien i det ene spillet sammen med disse to spillene, blir trilogien perfekt tilpasset moderne tider og bevart i den best mulige versjonen av seg selv. Det er på tide å dra på eventyr igjen!