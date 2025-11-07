Kirby Air Riders Forhåndsvisning av finalen: Muligens årets mest polariserende spill

HQ

Det er ikke ofte jeg blir helt forbløffet over hva et videospill byr på, men etter å ha opplevd min første runde med Kirby Air Riders, var jeg rett og slett målløs. På den siste turen til Nintendos hovedkvarter i Windsor begynte det som begynte som en ganske typisk spasertur gjennom byens travle hovedgate med det berømte slottet som ruver over oss og huser de britiske monarkene, utviklet seg snart til et fullstendig kaos da jeg ble kastet ut i aktiviteter i det Nintendo tydeligvis prøvde å forklare var Masahiro Sakurais forsøk på å kombinere gokartracing og Super Smash Bros. "Smash på hjul" ble vi fortalt før vi ble sluppet løs i et spill som flere andre deltakere var raske med å beskrive som "marmite", en opplevelse som du enten vil falle pladask for eller synes det er ganske utfordrende å forgude.

I løpet av et øyeblikk er det klart at dette ikke bare er nok en kartracer, det konkurrerer ikke med Mario Kart World eller Sonic Racing: CrossWorlds i noen forstand av ordet. Det er et bilbasert slagsmål, racing, partyspill, en tittel som bærer så mange hatter at heispitchet må ha vært like langt som et TED-foredrag. Poenget er at det ikke finnes noen rask og enkel måte å forklare hva dette spillet er, og den eneste måten å virkelig forstå Kirby Air Riders på, er å spille det selv.

HQ

Men det som er umiddelbart merkbart er Sakurai-stilen og Smash -essensen som gjennomsyrer hver eneste sprekk. Menyene og brukergrensesnittet ser ut som om alt er hentet fra den berømte kampserien, og det samme gjelder hvordan figurene er arrangert og presentert, og hvordan kjøretøyutvalget presenteres. Det er ingen tvil om hvem som har laget dette spillet og hvem sin kreative visjon det gjenspeiler. Likevel, selv om vi alle forguder Sakurai, og det er vanskelig å si at det japanske ikonet ikke burde få alle ressursene han trenger for å gjøre ideene sine til virkelighet, jo mer tid jeg tilbrakte på Kirby Air Riders, jo mer begynte jeg å lure på om de noen gang sa "nei" til ham en gang i løpet av utviklingsprosessen. Og jeg sier dette fordi dette spillet er eksentrisk galskap i alle former, det er hektisk, vilt, vanskelig å forstå, fartsfylt, fargerikt og høylytt. Igjen, du vil enten elske det eller hate det.

Dette er en annonse:

I løpet av denne korte forhåndsvisningsperioden hadde jeg den luksusen å finpusse ferdighetene mine i øvingsområdene, der ulike opplæringsprogrammer definerte mekanikken i spillet. For det meste er det ganske enkelt og oversiktlig, med unntak av at det ikke er noen input forover, da kartene kjører naturlig fremover uten at spilleren trenger å være involvert. Dette er tilsynelatende for å frigjøre deg og la deg bruke mer tid på å kjempe, det være seg å spinne for å forvirre rivaler eller å suge opp NPC-er rundt hvert spor for å dra nytte av deres evner. På samme måte er det ingen tradisjonell "drifting" -mekanikk, da du i stedet effektivt trekker i håndbremsen og lader opp en boost for å starte rundt hjørnene på en veldig unik kartracing-måte. Så langt er det ikke mye som overrasker spillerne, og slik følte jeg det også, for selv om noen av mekanikkene krevde justeringer for å mestre, var det ganske kjent. Men så kommer vi inn i selve racing- og kampspillet ...

Det var her ting ble stadig galere og galere. Først kom Air Ride, der jeg i rundt 20 minutter fikk suse rundt og kappkjøre med NPC-rivaler på tre unike baner fylt med sine egne farer og hemmeligheter. Her begynte jeg å legge merke til at Kirby Air Riders er et mildt sagt uvanlig spill, og at det har designmessige forbehold og valg som vil gjøre det mer utilgjengelig og mindre underholdende for bredere demografier, i motsetning til hvordan Mario Kart kan berøre alle aldre og målgrupper. Men det var fortsatt den samme ideen om å bruke den særegne mekanikken til å nå mållinjen så raskt som mulig og helst på førsteplass.

Så kom City Trial... Det var her ting gikk av sporet, både på en god og dårlig måte. Dette er den arenabaserte kamp- og festlignende modusen, som er delt inn i to deler. Den første er en fem minutter lang periode der du zoomer rundt på et åpent nivå og samler ulike symboler som representerer attributtpoeng, og til og med bytter kart for å få signaturfordelene deres. Årsaken er at attributtene du samler og gokarten du velger vil bli brukt i festaktiviteten som følger, så hvis du samler massevis av symbolene som representerer fart og bare noen få som gjenspeiler håndtering, vil gokarten din være rask, men et mareritt å kontrollere. Det høres kanskje ut som om det er en viss grad av strategi involvert her, men i virkeligheten er det en kaotisk periode med galskap der du suser rundt og suger opp alt du kan før en annen spiller kommer deg i forkjøpet. Det er fem minutter med galskap der du flyr rundt uten noen som helst plan og til og med deltar i verdensbegivenheter (for eksempel miniarena-kamper) som kan gi store bonuser. Denne perioden etterfølges av en aktivitetsvalgmekanikk der du velger hvilken spillmodus du vil spille, der jeg fikk muligheten til å oppleve en kampkamp, en dartlignende modus og til og med et unnvikelsesløp. Igjen var det ren galskap der gjennomtenkte forberedelser kommer i andre rekke etter rå reaktive responser, og vinneren er den personen som enten kan skape mest kaos eller navigere raskest gjennom farer.

Dette er en annonse:

For hva det er verdt, likte jeg faktisk tiden min med Kirby Air Riders, men det etterlot et inntrykk der jeg følte meg en smule sjokkert av opplevelsen. Det var til tider et angrep på sansene, og til tross for at jeg vant alle de tre City Trial -spillene jeg spilte, og til tross for spørsmålene fra de andre journalistene, kunne jeg faktisk ikke fortelle dem hvordan jeg gjorde det. Det var ingen strategi, det var ingen planlegging, det var bare meg som omfavnet galskapen og satte sammen de brikkene som var igjen, og det er derfor dette spillet kommer til å bli et svært polariserende tilskudd til Switch 2 -porteføljen.

Noen vil sette pris på manien og det Sakurai har levert, mens mange andre vil bli forvirret og overveldet, usikre på sluttproduktet. Det er et spill som prøver å være så mange forskjellige ting på en gang, og selv om det er underholdning å bli avslørt fra det, er det også et vanskelig spill å anbefale, da det ikke har den signaturtilnærmingen og enkelheten til Kirby, heller ikke en kartracer eller til og med en brawling fighter. Det var mange andre moduser jeg ikke fikk oppleve under denne hands-on-økten, så følg med for vår fullstendige anmeldelse før lanseringen, da enkeltspilleren Road Trip og den berømte Top Ride bare kan gjøre eller ødelegge dette spillet.