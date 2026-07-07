Praktiske inntrykk: « Orbitals » føles som å bli dratt med på et anime-eventyr fra 80-tallet sammen med en venn

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«Som Split Fiction, men i en anime»

Vel, det kunne godt vært en kort beskrivelse av Orbitals. Men etter å ha spilt den første hele timen sammen med vår kollega Javier Escribano i en sofa-co-op-økt arrangert av utgiveren Kepler hos Nintendo, fikk vi forståelse for hvordan denne Switch 2-eksklusive tittelen vil skille seg fra Hazelights nylige mesterverk – utover grafikken – når den slippes 3. september.

Når det er sagt, er det grafikken som slår deg først. Og hardt. I den medfølgende gameplay-videoen kan du se både Studio Masskets håndlagde spillintro og de første trinnene inn i eventyret, og du kan se hvordan overgangen fra mellomsekvenser til gameplay føles så sømløs. Det handler ikke bare om tegnestilen, for utgiveren bekreftet at mens spillet kjører med låst 30 fps hele tiden, er anime-sekvensene laget med enten 24 eller til og med 12 fps for å understreke den retro-følelsen. Men sjekk det ut selv:

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Gikk du glipp av det? Her er det viktigste. Hovedpersonene våre, Maki og Omura (hun med hestehale og han med horn og briller), er bare små barn når alt går galt på romstasjonen deres. Anlegget brenner, de er redde, men den unge gutten Togen kommer til unnsetning, handler raskt og setter dem inn i en slags redningskapsel. Den bestemorsaktige Kinakoko er uenig: «De er for unge til å settes inn i den greia». Det er kaos overalt mens de voksne diskuterer om de skal slå på One Mind Machine. Men vent litt, det var ikke en typisk redningskapsel som i «Star Wars»: den så mer ut som et kammer, og nå produserer den kopier (?) av våre små helter. «La oss håpe at disse I.M.-ene holder», sier Togen og refererer til klonene, men det er for sent, for en stor eksplosjon sluker hele stasjonen og forvandler den til romskrot i løpet av sekunder.

Spol frem 15 år, det er på tide å spille. Vårt par, som nå er i slutten av tenårene, lever lykkelig videre i den fortsatt forfallne stasjonen, og de ser ut til å være ingeniører i ferd med å bli. Dynamikken og konkurranseinstinktet mellom de to minner meg om forholdet mellom Ranma og Akane fra den elskede manga-animeen, om enn litt mildere. Overraskende nok overlever også Togen og Kina-chan (eller klonene deres?) Maki og Omura bygger sitt eget romskip for å utforske og utvinne ressurser i stasjonens omgivelser og for å lære mer om den «overnaturlige kosmiske stormen» som har strandet dem, og fra dette punktet deles skjermen i to slik at spillerne kan ta kontroll.

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La meg komme tilbake til sammenligningen med Split Fiction et øyeblikk. Orbitals’ Settlement på romstasjonen fungerer som en fullt utforskbar hub-verden, med egne aktiviteter spillerne kan ta fatt på alene eller i co-op. Dette utgjør en viktig forskjell fra sci-fi-/fantasy-eventyret og dets tilnærming med nivå etter nivå, og det fikk meg og Javi til å slappe av på en sofa, trene på en boksesekk og mye mer. Allerede i løpet av de første trinnene våre i spillet kunne vi legge merke til de gjennomarbeidede bevegelsene og overgangene i anime-stil, enten vi hoppet og løp rundt naturlig, eller i de mer forhåndsskrevne sekvensene.

Siden duoens romskip ikke er helt klart i begynnelsen (det er snarere defekt og brenner også), introduserer spillet en annen måte å bevege seg fritt på når man er i luften: å sveve og skyte fart med en drakt med jet-pakke. Dette er viktig å merke seg, siden det vil bli brukt senere, når spillerne går inn og ut av co-op-skipet etter eget ønske under oppdragene. Det indre av det mindre, brennende skipet fungerer også som en opplæring i mekanikken når man beveger seg til fots, der reparasjoner innebærer at heltene våre bruker verktøy som Scrap Hook eller Liquid Launcher.

Flere ganger under spilløkten vår måtte vi bestemme hvem som skulle ta hvilket verktøy, og disse kan byttes om kombinasjonen ikke fungerer for deg. Vi hadde Maki til å løfte lokk mens Omu slukket brannene, og ganske snart innså vi at, akkurat som med enhver annen god co-op-opplevelse, vil flytende kommunikasjon være et must i Orbitals. Forresten, med ett eksemplar av spillet kan du invitere en annen spiller fritt både lokalt og online via GameShare, og du kan alltid bruke L-knappen til å uttrykke følelser hvis stemmechat ikke er tilgjengelig.

Etter hvert som gåtene blir mer kompliserte, får plattformspillet større betydning i opplevelsen. Du kan «luftunngå» for å sprette over farer, og min første «død» mens jeg øvde på dette fikk meg til å legge merke til at animasjonen som brakte karakteren min tilbake i spillet, lignet på den da de ble klonet som I.M.-er – noe som antyder en historiebasert forklaring på de i praksis uendelige livene.

For å unngå forvirring eller at spillere setter seg fast av og til, legger spillet vekt på grafiske indikatorer og visuelle ledetråder. Ditt neste mål er som regel uthevet, og med krok- og vannmekanismene var det tydelige «gult håndtak»- og «vanndråpe»-tegn for å gjøre ting mer åpenbare. Kanskje for åpenbare i begynnelsen, men noe sier meg at disse hintene vil være svært velkomne senere i spillet.

Strålekanonen var det tredje verktøyet som ble introdusert, og som du kan forestille deg, brukes den til å lade opp kretser med elektrisitet. Dette økte antallet mulige kombinasjoner etter hvert som flere og flere mekaniske gåter ble kastet mot oss i et behagelig tempo. Kalibrer en kjele på nytt mens du holder temperaturen under kontroll, koble om kretser mens partneren din flytter panelene for å åpne flere veier, eller kanskje fullfør sekvenser med knappetrykk på en terminal når du har sluppet verktøyene dine. Orbitals holder deg hele tiden i gang og opptatt, men det føles langt mindre hektisk, nesten avslappende med den medfølgende musikken, hvis vi sammenligner det med andre samarbeidsspill.

Nå som romskipet er reparert og motoren startet på nytt, er duoen endelig klar til å dra ut på en oppdagelsesreise, og det betyr også at både pilotplassen og skytterplassen blir tilgjengelige. Igjen kan du velge hvem som skal gjøre hva (enda en forskjell fra karakterer med faste evner), og med de delte rollene blir flysekvensene lik de i Star Wars-filmene eller det nylige Star Fox i co-op, bare mye tregere.

Nå som alle mekanikkene og bevegelsesmulighetene er fullt ut introdusert, er det på tide for Maki og Omura å utforske området utenfor stormveggen gjennom den mystiske sprekken. Omgivelsene blir stadig mindre stabile og forutsigbare, og med styrkede skjold kan det være mulig for bosetningen å overleve og fortsette å utvikle seg. «Det er første gang. Vi har drømt om dette i 15 år.»

Og hva ligger på den andre siden av veggen? Jeg vil ikke røpe for mye fra dette punktet, men det er nok å si at det er her ting blir mer spennende og… magisk. Utenfor skjuler det seg også nye trusler i form av skapninger eller defensive mekaniske tårn og droider som av en eller annen grunn fortsatt er operative. Disse fungerer som kanonføde i samarbeidsflyvningene, mens duoen kan forlate skipet sitt for for eksempel å ta seg inn i et forlatt fartøy.

Gåtene ser ut til å utvikle seg videre fra premissen «jeg holder deg, du gjør din greie», med tidsbestemte seksjoner, flere bevegelige objekter som krever ytterligere synkronisering, eller fysikkbaserte løsninger som å lage plattformer på lava (denne føltes veldig «Zelda-aktig»). Koordineringen blir snart krevende for å holde spenningen oppe, ettersom vårt ytterligere oppgraderte skip når asteroidefeltet og vennene våre prøver å komme seg inn i et kolossalt lilla hulekompleks.

Til slutt kan det å utforske utenfor allfarvei belønne deg med samleobjekter som ekstra godbiter. Ett av dem var «Laser-hoppetauet», en underholdningsmodul vi lastet ned for deretter å spille på skipet. I stil med «Mario Party» var det så vanedannende at et par journalister kastet bort resten av økten på å prøve å oppnå høyest poengsum der.

Så langt har « Orbitals » holdt interessen vår oppe, selv om ingenting virket ekstremt briljant eller overveldende, ved å utvikle sine geniale gåter og aktiviteter, men fremfor alt ved å virkelig formidle sin retro-anime-atmosfære, med vakre animasjoner for både personer og mekanismer, ekstremt søte figurer som katten Hiroto, og selvfølgelig det dramaet og de overdrevne reaksjonene man kan forvente i denne sjangeren. Men som vi har lært tidligere, kan sjarm bare ta deg så langt, og bortsett fra noen få merkelige valg når det gjelder kontroller og visuelle hint, vil alt avhenge av om samarbeidsmekanikkene forblir engasjerende på lang sikt. Om mindre enn to måneder får vi vite om Shapefarm har truffet blink med dette unektelig spesielle forslaget.