The Blood of Dawnwalker Hands-on-forhåndsvisning: «Clear» – «The Witcher»-inspirasjonen og en mørk historie overrasket oss positivt

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Jeg sitter i en privat avdeling av Det kongelige våpenkammeret på Slottet i Stockholm, klar til å tilbringe et par timer med debutspillet fra det nyetablerte studioet Rebel Wolves. Utvikleren ble for øvrig grunnlagt av en gruppe bransjeveteraner som tidligere hadde ledende roller under utviklingen av The Witcher-spillene.

Atmosfæren inne i den svakt opplyste salen er fylt av forventning, og vi fra spillpressen ser oss nysgjerrig rundt mens rekker av demostasjoner står langs de århundregamle steinveggene. Spør du meg, er dette den perfekte rammen for å fordype seg i en middelaldersk fantasiverden full av mørk magi og vampyrer.

Eventyret mitt begynner med den samme åpningssekvensen som tidligere ble vist i trailerne, der hovedpersonen Coen desperat prøver å beskytte sin pestrammede søster mot en gruppe hensynsløse soldater. Akkurat når alt håp ser ut til å være ute, blir angriperne overfalt av vampyrherren Brencis, som raskt gjør kål på hver eneste angriper før han helbreder den syke jenta med noen få dråper av sitt eget helbredende blod.

Åpningen etablerer umiddelbart en mørk og brutal fantasiverden der verken mennesker eller vampyrer virker som særlig hyggelig selskap, og nysgjerrigheten min blir nok en gang vekket for å finne ut hva de tidligere The Witcher-utviklerne har hatt på gang.

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Kort tid etter blir jeg sluppet løs i den åpne verdenen med ett presserende mål: å delta på et vampyrledet møte i den lokale kirken senere på kvelden. Den samme Brencis som reddet Coen og søsteren hans i begynnelsen av spillet, har siden tatt kontroll over regionen og dens innbyggere. I bytte mot at han og hans tilhengere får lov til å drikke blodet deres, lover han beskyttelse mot sykdom og trusler utenfra. På papiret kan det høres ut som en ordning som er til gjensidig nytte, men i praksis blir det raskt klart at forholdet ligner langt mer på det mellom en kvegbonde og buskapen hans.

Men det kan vente. Dagen er fortsatt ung, og Coen har en lang liste med ting å ta seg av før natten faller på. Hvor mye jeg klarer å få gjort, avhenger av spillets nye tilnærming til tidsstyring, der tiden, enkelt sagt, behandles som en konkret ressurs som brukes på ulike aktiviteter. Fra det øyeblikket jeg for første gang trer inn i Coens sko den morgenen og frem til kveldens vampyrsamling, har jeg fire tidsenheter til rådighet.

Å utforske verden tar ikke tid, så jeg kan vandre rundt så lenge jeg vil. Men hvis jeg bestemmer meg for å ta på meg et oppdrag eller en annen aktivitet merket med tidsforbruksikonet, brukes én tidsenhet, og klokken går ett skritt videre. Det betyr at det krever en god del nøye planlegging å velge hvilke aktiviteter jeg skal prioritere. « The Blood of Dawnwalker » er også utformet slik at mange av sideoppdragene knytter seg direkte til den overordnede historien.

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Da jeg for eksempel valgte å ikke hjelpe en eldre kvinne med å finne et stjålet tøystykke som på en eller annen måte var viktig for vampyrene, fant jeg henne senere hengende opp ned inne i kirken, tappet for blod – en grusom påminnelse til resten av byfolket om hva som skjer med dem som forråder sine herrer.

Uansett hvilken retning jeg velger å vandre i, snubler jeg stadig over nye ting å gjøre underveis. På et tidspunkt blir jeg dratt inn i mysteriet om en sønn som forsvant fra en høyvogn, litt senere oppdager jeg en forfallen hytte hjemsøkt av et skrikende spøkelse, og det tar ikke lang tid før jeg befinner meg på vei inn i en hule der jeg blir overfalt av en voldsom vampyr-zombie. I løpet av den relativt korte tiden jeg tilbrakte med Coen, rakk jeg knapt å skrape i overflaten av alt spillet hadde å by på, men det ble raskt klart at « The Blood of Dawnwalker » er alt annet enn fattig på aktiviteter.

Da jeg spurte utviklerne hvor mange gjennomspillinger det ville ta å oppleve alt spillet har å by på, kunne de ikke gi et definitivt svar, men anslo at det ville ta omtrent tre, avhengig av hvordan du velger å nærme deg verdenen. I samme ånd kunne jeg ikke motstå fristelsen til å spørre om en ambisiøs spiller ganske enkelt kunne spore opp og drepe hovedantagonisten, Brencis, tidlig i eventyret og dermed effektivt bringe historien til en brå slutt.

Jeg fikk vite at vampyrherrens oppholdssted vil være kjent nesten helt fra starten av, noe som gjør et slikt forsøk fullt mulig – forutsatt at du på en eller annen måte klarer å lede din Coen, som er på et svært lavt nivå, gjennom en rekke farer, som hver og en sannsynligvis kunne frata ham livet, æren og verdigheten uten å bryte en dråpe svette. Jeg mistenker at speedrunnerne kommer til å ha det kjempegøy med det.

Når vi snakker om å overleve farlige møter, er kampsystemet i * The Blood of Dawnwalker * bygget rundt mekanikker som minner om spill som *Nioh* og *For Honor*. Både angrep og blokkeringer kan utføres i fire retninger: venstre, høyre, høyt og lavt, og hver gang en fiende angriper, viser en indikator retningen på det innkommende angrepet, slik at du vet hvilken retning du bør blokkere for å unngå å ta skade. Hvis du ikke har lyst til å forholde deg til retningssystemet, kan du i stedet kjempe deg gjennom kampene med mer generelle angrep og blokkeringer, selv om den tilnærmingen bruker litt mer av Coens utholdenhet.

Personlig syntes jeg kampene manglet litt spenning på de lavere vanskelighetsgradene, noe som fikk meg til å bytte tidlig til en mer utfordrende modus der «støttehjulene» ble fjernet til fordel for mer realistiske og oppslukende kamper. Her kreves det færre treff for at både jeg og fiendene mine skal gå ned, noe som legger langt større vekt på defensivt spill. Det blir i sin tur mer krevende, siden spillet ikke lenger varsler meg om hvilken retning innkommende angrep kommer fra. Det var tøft, og jeg døde så ofte at et vennlig medlem av utviklerteamet kom bort til meg to ganger for å foreslå at jeg skulle senke vanskelighetsgraden. Samtidig resulterte det i en mye renere spillopplevelse som var mindre avhengig av store, blinkende advarselsindikatorer og mer avhengig av min egen evne til å lese motstandernes bevegelser.

Jeg er klar over at ikke alle er like hensynsløse som meg, men det er verdt å påpeke at når kampen bryter ut, tilbyr spillet mange muligheter både for uerfarne spillere og de som er ute etter en tøffere utfordring.

Men hva skjedde den kvelden i kirken, spør du kanskje? Vel, uten å røpe for mye, gikk alt naturligvis spektakulært galt, og Coens familie ble tatt til fange av Brencis. Det er her historien om « The Blood of Dawnwalker » virkelig begynner, da jeg får vite at jeg har 30 dager på meg til å redde mine kjære før de regnes som tapt for alltid. Med andre ord står 30 nøye utnyttede tidsenheter mellom Coen og redningen av familien hans.

Utviklerne var også opptatt av å understreke at spillet ikke nødvendigvis slutter etter disse 30 dagene, men å redde familien er Coens primære mål fra starten av. Hvis spillerne imidlertid ikke er spesielt interessert i å gjennomføre redningsoppdraget, står de tilsynelatende fritt til å ignorere hovedoppdraget helt, overlate familien til sin skjebne og fortsette Coens reise som en foreldreløs, ensom vandrer. Friheten til å forme ditt eget eventyr ser ut til å være bemerkelsesverdig omfattende.

Dessuten er Coen ingen vanlig mann. Tidlig i eventyret blir det klart at han er det som kalles en Dawnwalker, en nylig forvandlet vampyr hvis forvandling har avveket fra det vanlige, noe som gjør at han kan bevege seg fritt i fullt dagslys på en måte som ville ha redusert enhver annen blodsuger til aske. Denne unike tilstanden gir ham en rekke evner som varierer avhengig av tidspunktet på døgnet.

Om natten kommer en langt mer demonisk side av Coen til syne, noe som gir ham tilgang til ulike former for mørk magi. Sverdet han bruker om dagen legges til side, og i mørkets skjul tar han i bruk en langt mer vill kampstil, der han river i fiender med langstrakte huggtenner og knivskarpe klør. Å drikke blod fra både fiender og dyr gjenoppretter tapt helse, mens flere evner låses opp etter hvert som jeg stiger i nivå. Her skiller to separate ferdighetstrær Coens nattlige vampyrkrefter fra hans menneskelige evner om dagen, og i klassisk RPG-stil tjener jeg nye ferdighetspoeng ved å beseire fiender og fullføre oppdrag.

Når vi snakker om rollespill, er kamp langt fra det eneste fokuset i * The Blood of Dawnwalker*. Spillet legger også stor vekt på menneskelige (og umenneskelige) relasjoner, hvorav mange utspiller seg gjennom dialogvalg. For å gjøre det enklere å navigere i samtalene har utviklerne markert valgene som driver hoveddialogen fremover med gult, mens alle andre svar vises i hvitt. Personlig er jeg litt skeptisk til å gi spillerne en så tydelig indikasjon på hvilket alternativ som driver historien fremover, da det uunngåelig får de gjenværende dialogveiene til å føles mindre betydningsfulle.

Det er til syvende og sist et spørsmål om personlig preferanse, men det er verdt å nevne. Jeg tok opp dette med utviklerne, som forklarte at målet deres er å tilfredsstille så mange spillere som mulig. Siden ikke alle ønsker å utforske hver eneste samtale i dybden – og noen rett og slett bare vil komme seg gjennom dialogen og gå videre til neste kamp – mente de at dette var et fornuftig kompromiss. Greit nok, antar jeg. Likevel kan jeg ikke unngå å føle at noe grunnleggende ved rollespillopplevelsen risikerer å gå tapt når jeg allerede vet nøyaktig hvilken dialoglinje som vil føre historien videre. Om det faktisk viser seg å være tilfelle, er noe jeg må vente og se i det ferdige spillet.

De fire timene jeg tilbrakte med « The Blood of Dawnwalker » fløy absolutt forbi mens jeg satt i våpenkammeret, og alt i alt ble jeg positivt overrasket over det jeg så. Historien føles mørk og fengslende, der Coen begir seg ut på sin reise under utrolig høye innsatser. Utviklernes røtter i The Witcher-serien er tydelige gjennom hele spillet, fra den rike atmosfæren og de imponerende visuelle detaljene til selve spillopplevelsen. Det var øyeblikk der kontrollene føltes litt upresise, og jeg syntes menysystemet var litt mindre intuitivt enn jeg er vant til. Når det er sagt, er det fortsatt et par måneder igjen før spillet lanseres, så det er god tid til å finpusse de siste detaljene, og jeg er derfor ikke spesielt bekymret.

Det er noe virkelig spesielt ved å se begeistringen hos noen som har lagt ned år med hardt arbeid i et lidenskapsprosjekt og endelig får sjansen til å vise det frem for verden. Det var tydelig at teamet hos Rebel Wolves var utrolig stolte av det studioet deres har oppnådd, og at de brenner for å gjøre « The Blood of Dawnwalker » til det beste spillet det overhodet kan bli. De snakket allerede om hvordan Coens historie kunne fortsette i mulige oppfølgere, noe som helt klart vitner om deres langsiktige ambisjoner for serien.

Personlig etterlot prøvespillingen meg med en lyst på mer, og jeg har allerede begynt å telle ned dagene til 3. september, når « The Blood of Dawnwalker » lanseres på PlayStation 5, Xbox Series X|S og PC. Da jeg spurte om en Switch 2-versjon kunne bli vurdert i fremtiden, var svaret ganske enkelt: «ingen kommentar». Noe som, verdt å merke seg, ikke er et «nei».