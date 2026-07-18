Lies of P: Complete Edition på Nintendo Switch 2 – Teknisk forhåndsvisning: Ytelse som holder hva den lover

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Da Nintendo Switch 2 først ble annonsert, rynket noen kritikere, meg selv inkludert, på nesen over Nintendos fokus på de forbedrede tekniske spesifikasjonene for konsollen. Disse tingene var absolutt fine å ha, med tanke på alderen til den originale Switch, men jeg lurte på hvor mange konsoller de ville selge, med tanke på at Nintendos største salgsargument ofte er deres egne IP-er, mens de tekniske forbedringene for den nye konsollen hovedsakelig solgte ideen om flere porter. På den tiden klarte jeg ikke å forstå hvor imponerende det er å se spill som «Cyberpunk 2077», «Split Fiction» og nå « Lies of P kjøre på konsollen.

Lies of P Det føles som et undervurdert spill. Selv etter millioner av spillere og mange utmerkelser er det fortsatt verdt å huske at Round 8 Studio og Neowiz leverte det som fortsatt er det beste «Soulslike»-spillet som ikke er utviklet av FromSoftware selv. Verdenen, kampsystemet og grafikken er alle utmerket i « Lies of P. En åndelig etterfølger til storhetene Bloodborne og Sekiro, som bevarer sin egen unikhet gjennom hele spillet. Et spill som, hvis det ikke hadde blitt lansert blant den overflod av andre fantastiske utgivelser som kom ut i 2023, veldig lett ville ha klatret til toppen av mange «Årets spill»-lister. Nå er det på vei til å bli tilgjengelig på en ny plattform, og heldigvis kan jeg, selv etter bare kort tid med det, rose ytelsen til Lies of P på Nintendo Switch 2.

Det vil si, hvis du spiller i ytelsesmodus. I hvert fall på håndholdt, som er der jeg har brukt mesteparten av tiden min på å spille « Lies of P: Complete Edition» så langt. Det kommer en ytelsesoppdatering allerede den 6. august, når spillet lanseres for Nintendo Switch 2, men slik spillet var under min forhåndsvisning, førte bytte til «Quality»-modus umiddelbart til et fall i bildefrekvensen, noe som var ganske forstyrrende, selv om den økte grafiske kvaliteten var fin å se på. Refleksjoner, lys og skygger så bedre ut i spillets «Quality»-modus, men i håndholdt modus var bildefrekvensen veldig ujevn. I «Performance»-modus er imidlertid « Lies of P: Complete Edition» en utrolig jevn Switch 2-port, selv når du tar den med på farten.

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Jeg ble positivt overrasket over hvor jevn bildefrekvensen var (noe som bare vil bli bedre med den «day one»-oppdateringen jeg nevnte), noe som er avgjørende når du står overfor utfordrende, tempofylt kamp. I et spill som « Lies of P vil du at dine dødsfall skal skyldes dine egne ferdigheter – eller mangelen på dem – ikke hakkende bildefrekvens eller forsinkelser. Det var noen visuelle «popping»-effekter ved første oppstart, samt noen få fall i bildefrekvensen når jeg gikk inn i et nytt område eller gjorde store, E3-inspirerte kamerabevegelser, men ingenting hindret meg i å kutte dukker i stykker i ro og mak i ytelsesmodus. Uten den forbedrede grafiske kvaliteten var det lettere å legge merke til noen uskarpe ansikter i nærbilde, samt noen få andre kvalitetsfall, men realistisk sett var det ingenting du ville legge merke til mens du spilte, og « Lies of P er uten tvil et av de flotteste spillene jeg har spilt på Nintendo Switch 2 så langt.

Mens konsollen var dokket, fungerte både Quality- og Performance-modus fint for meg, men en av de viktigste fordelene med et spill som kommer til Nintendo Switch 2 (med mindre det er din eneste spillmaskin) er nettopp bærbarheten. « Lies of P ble lansert på Xbox One og PS4 allerede i 2023, så kanskje er det ikke overraskende at spillet har en virkelig solid Nintendo Switch 2-port, men det er likevel noe som fortjener ros. Jeg opplevde også at konsollen verken ble for varm eller lagde mye støy mens jeg løp rundt i Krat. Først trodde jeg at viftene brølte på full kapasitet, men fant ut at det var lyden fra spillet, med vind og regn som pisket ned rundt min rødnese, liggende dukke. Det jeg vil si om effekten spillet har på konsollen, er at det tømmer batteriet raskt i håndholdt modus. Omtrent 60 % av batteriet på min Nintendo Switch 2 var brukt opp innen en time etter at jeg hadde spilt « Lies of P: Complete Edition».

Kvalitetsmodusen kan kanskje være litt av en dødsdom for spillopplevelsen akkurat nå i håndholdt modus, men alt i alt er « Lies of P: Complete Edition» på Nintendo Switch 2 en jevn og svært solid port, ut fra det jeg kan bedømme ut fra mine første inntrykk. Den byr på alle spillforbedringene som er kommet i årene siden den først ble utgitt, i tillegg til Overture-DLC-en, og den samme, tilfredsstillende opplevelsen du ville fått på en annen konsoll eller PC, med en litt lavere bildefrekvens og grafisk kvalitet. Jeg er mer enn villig til å ta det tilbudet, hvis det betyr at jeg kan ta med meg eventyrene mine i Krat på farten.

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