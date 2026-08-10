Førsteinntrykk av « Tuned In: Et skrekk-spill du ikke vil kunne ta øynene fra

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Da vi nylig var på Celsius 232, var en av personene vi intervjuet – ikke bare i sin egenskap av forfatter, men også som medlem av festivalens organisasjonskomité – utvikleren, designeren og spillregissøren Angel Luis Sucasas, en veteran fra blant annet MercurySteam og Tequila Works, og en av tingene vi diskuterte under det møtet var « Tuned In, tittelen som for tiden utvikles av Vercors Games – et team bestående av kjernen i utviklerteamet fra Tequila Works (studioet bak «RiME», «Song of Nunu: A League of Legends Story» og «Gylt») – sammen med ytterligere talent fra studioer som Blizzard og Airship Syndicate. Et spill som utnytter sitt fortellerteft til å fortelle en historie som er så urovekkende at du ikke er sikker på om du vil klare å komme deg helt til slutten for å se hvordan det går… eller om du i det hele tatt vil overleve så lenge.

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Prosjektet, som fortsatt er under aktiv utvikling og som Gamescom-deltakerne vil kunne oppleve ved hjelp av et unikt, skreddersydd kontrollsystem laget spesielt for anledningen (en TV bygget spesielt for spillet), har som mål å presentere seg som en antologi av skrekkhistorier med utgangspunkt i en forhekset TV i et isolert hus i skogen, hvis bilde fanger deg, og bare gjennom minnene dine (eller rettere sagt, dine verste mareritt og barndomstraumer) vil du kanskje finne en måte å bryte deg fri fra det og overleve.

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Den generelle premissen, i hvert fall i denne delen av spillets prolog, er å følge en ung kvinne ved navn June som vender tilbake til barndomshjemmet sitt og finner praktisk talt alt akkurat slik hun forlot det… mer eller mindre. For denne gangen er det verken blod, kulehull eller tegn til massakren. Men det er én ting som ikke hører hjemme der. En merkelig TV som ikke burde være der. Et objekt som, som vi senere ser, spilte en avgjørende rolle i hendelsesforløpet som førte til barndomstraumene June må gjenoppleve, konfrontere og kanskje komme til rette med, for å kunne rømme og gå videre.

Gjennom skjermen på den TV-en vil June gjenoppleve både sine minner og syn av broren Josh og stefaren Arthur, samt hendelsene som fant sted i løpet av de månedene da alt gikk galt. Spillet er derfor basert på en svært enkel premiss, i hvert fall i begynnelsen. Kontrollsystemet fokuserer utelukkende på TV-apparatets to dreieknapper (frekvens og volum) og to knapper for å bytte kanal (opp og ned). Det er alt, mer er det ikke. Men selvfølgelig ligger kunsten her i å forvandle disse enkle kommandoene til opplevelser som virkelig får hjertet til å banke og trekker deg inn i karakterenes verden, fordi en eneste feil kan føre til en fatal utgang – eller en utgang som er annerledes enn den du hadde håpet på.

Dette er en av de sterkeste premissene som « Tuned In legger frem: at selv i denne demoversjonen (som vi for øvrig alle allerede har tilgang til på Steam), finnes det totalt åtte forskjellige avslutninger – og det til tross for at dette bare er prologen til det fullstendige eventyret. Som Sucasas fortalte oss i intervjuet, fører disse åtte sluttalternativene i sin tur til ytterligere forgreninger i senere kapitler, og selv om vi ikke har et offisielt totaltall på mulige avslutninger, forteller matematikken oss at «mange» er det riktige ordet, og at gjenopplevelsesverdien derfor er en annen grunn til å utforske andre muligheter i Tuned In.

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Det at « Tuned In styres med to styrespaker og to knapper, betyr ikke at det er enkelt. For det første fordi du, i tillegg til å trykke på knapper, må vri på styrespakerne med varierende grad av jevnhet – og, til syvende og sist, er alle de geniale ideene som henter inspirasjon fra noe som WarioWare også til stede her, men miljøgåtene vil også få deg til å bryte hodet (noen ganger bokstavelig talt), og hvis du vil ha mitt råd, bør du ha penn og papir for hånden. Jeg lar det være med det.

I mitt tilfelle gikk den første gjennomspillingen raskt takket være målene som Junes hjerne hadde satt, helt til jeg kom til en sekvens der jeg måtte vri bevegelsesknappen så subtilt at jeg slet med å holde nervene i sjakk for ikke å la fingeren gli så mye som en mikrometer for langt langs styrespaken (for selv om « Tuned In støtter styring med tastatur og mus, er det i stor grad designet for å spilles med en kontroller) at jeg, etter flere frustrerende forsøk, lot den feilen bli en del av prologens utfall – selv om spillet er så smart utformet at du egentlig ikke vet hva som kunne ha endret seg i den siste delen, så du blir motivert nok til å spille de 45 minuttene på nytt, og mens du holder på med det, innser du at det fantes andre veier eller måter å finne ledetråder på som jeg ikke fulgte første gang. Så langt har mine tre forsøk på å nå den «gode» slutten (jeg er overbevist om at den finnes) vært mislykkede, men jeg har funnet tre forskjellige måter å dø på eller drepe andre på hver gang, og den fleksibiliteten i historien har gjort meg helt hekta på spillet.

Vercors Games har dyktig spilt kortene sine ved å utnytte de beskjedne ressursene sine til det fulle for å skape et spill som har potensial til å bli en suksess. Hvis denne historien, disse gåtedesignene og disse mulighetene for ulike avslutninger bare er inngangsporten til denne skrekkantologien, har de i alle fall vekket min nysgjerrighet, min interesse og min støtte. Forresten, Kickstarter-kampanjen lanseres veldig snart via denne lenken, så hvis du, etter å ha prøvd demoen, er enig med meg om « Tuned In, bør du vurdere å støtte dem økonomisk.