Star Wars: Galactic Racer Forhåndsvisning av enkeltspillermodus: Et bilspill der du ikke trenger å være bilentusiast

HQ

Når du hører om et nytt arkadespill, tenker du sikkert på noe du har funnet i en tilbudskasse eller på en gammel, nostalgisk spillehall. Moro i noen minutter, kanskje noen timer, men ikke mye mer enn det. Når du tenker på et racerspill som ikke handler om biler og bilkunnskap, tenker du kanskje at det mangler dybde. Begge disse antakelsene ville være helt feil når det gjelder « Star Wars: Galactic Racer.

Star Wars: Galactic Racer er utviklet av racerveteraner som grunnla Fuse Games, og er teknisk sett en debut, men så snart du begynner å spille, blir det klart at det ligger mye erfaring bak. Spillopplevelsen er umiddelbart tilfredsstillende, ettersom vi får sjansen til å teste spillets tre hovedkjøretøy – Landspeeder, Speeder Bike og Skim Speeder – samt se noen av de ulike verdenene og kartene vi skal oppleve, fra frostklare planeter til klassiske ørkenlandskap. Det er verdt å nevne for alle som, i likhet med meg, trodde at « Star Wars: Galactic Racer bare var et podracingspill, at det i mye større grad fokuserer på speederracing. Pod-racing er spillbart, og det er utrolig raskt og farlig, akkurat som man skulle forvente, men det meste av « Star Wars: Galactic Racer utspiller seg faktisk langt unna pod-racing-tiden, ettersom hovedhistorien i stedet tar oss forbi epoken til den opprinnelige trilogien.

Det stemmer, det finnes noe annet enn bare å laste inn endeløse CPU-løp hvis du ikke har noen å spille med når du kjøper « Star Wars: Galactic Racer. I kampanjen spiller du som Shade, en profesjonell pilot som er invitert til Galactic League, en ny ulovlig racingserie der man kan vinne formuer like lett som man kan miste livet. Shade har noen personlige grunner til å bli involvert i racingsirkuset, nemlig hevn mot stjerneraceren Kestar Bool. Vi skal ikke gå for dypt inn på spoilere her, men det står mer på spill enn bare å klatre til toppen av pallen på en rekke baner.

Fuse har lagt til en roguelike-mekanikk i kampanjen, og selv om jeg vanligvis misliker å se enda et moteord lagt til et spill uten at det er nødvendig, tror jeg at innføringen av det roguelike-elementet virkelig øker spillbarheten og dybden i kampanjen til Star Wars: Galactic Racer. I kampanjen får du i utgangspunktet i oppgave å kjøre løp på en rekke forskjellige baner, med ulike hendelser og mål, og velge din egen rute mellom planetene underveis. Hvis du krasjer tre ganger, eller mislykkes på en annen måte, er du ute, og du må starte løpet på nytt. Siden det er veldig lett å krasje i « Star Wars: Galactic Racer, skaper dette en ekte følelse av fare når du er ute på banen, noe som betyr at du kanskje ikke gir alt for å komme først i mål.

Dette er en annonse:

Du trenger ikke å stå øverst på pallen hele tiden, men det hjelper. Enspillerkampanjen i Star Wars: Galactic Racer gir deg en forbedring av kjøretøyet ditt hver gang du fullfører et løp. Dette kan være i form av en ny evne, for eksempel et skjold som hindrer deg i å krasje når du treffer en vegg eller en speeder ekstra hardt, eller en generell forbedring av en av speederens egenskaper. Jeg fortsatte å forbedre kurvekjøringen min mens jeg spilte kampanjen, slik at svingene til slutt ble en ren fornøyelse.

Historien i kampanjen til Star Wars: Galactic Racer, samt de filmiske øyeblikkene mellom planetene og løpene, er ikke noe spesielt ut fra det jeg spilte. Deres viktigste appell er ganske enkelt å la deg nyte mer av spillopplevelsen, i en variert og uforutsigbar serie med løp. Spillopplevelsen i Star Wars: Galactic Racer er umiddelbart morsom, men lar deg ikke mestre den med en gang. I løpet av de tre timene jeg brukte på spillet, vil jeg ikke si at jeg virkelig mestret noen av kartene eller kjøretøyene. Med tilpasningsmuligheter og ulike karakterer å velge mellom også utenfor kampanjen, er det alltid noe nytt å lære og å fordype seg i. Å sveve gjennom de ulike verdenene, skyte over islagte innsjøer eller svinge rundt trær som er tykkere enn bygninger – å spille « Star Wars: Galactic Racer er rett og slett nostalgisk moro. Det minner meg om min første opplevelse med arkadespill, der jeg bare ville kjøre fort og ha det gøy.

Dette er en annonse:

Kjøregenskapene til kjøretøyene, euforien ved å mestre en sving og aldri føle at du bremser ned gjennom en runde – alt dette fungerer fantastisk godt i Star Wars: Galactic Racer. Det er en dose tilfeldighet, takket være evnene, men det er ikke noe så useriøst som for eksempel Mario Kart. Kjør godt, så vil du bli belønnet hele tiden. Her finnes det ingen blå skjell, selv om det er mange måter løpene kan forbli jevne helt til målstreken.

Utenfor kampanjen finnes det en innholdsrik arkademodus med mange utfordringer. En av dem lar deg spille som den eneste ene Sebulba, mens han prøver å slå sin egen rekord i podracing. Podracing er, som jeg nevnte tidligere, en mye raskere form for racing. Det er bare én bane, så vidt jeg kunne se, men den er farlig. Du må kjenne den godt, og selv da må du ha reaksjonsevne på «zoomer»-nivå for å komme deg helskinnet fra det. I tillegg til arkademodusen, som byr på korte utfordringer, finnes det lengre løp med fokus på en bestemt karakter i «Scenarios», som er et annet tillegg for enkeltspiller.

HQ

Som en som i årevis har unngått racingspill, i den troen at man måtte være en bilentusiast for å like noe annet enn «Mario Kart», tror jeg « Star Wars: Galactic Racer kanskje har omvendt meg. Det er utrolig lett å komme i gang med, tilfredsstillende å spille, og gleden ved å kjøre racet avtar ikke etter hvert som timene går. Det er stor dybde og gjen spillbarhet som blir tydelig helt fra starten av, enten du planlegger å spille helt alene, eller ønsker å ta med deg racetalentene dine ut i den større Galactic League-verdenen.