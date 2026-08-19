Forhåndsvisning av Marvels Wolverine: Er dette det beste Wolverine-spillet hittil?

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Så, Wolverine-spillet. Insomniacs tittel har vært i sentrum for en heftig debatt på nettet de siste dagene, siden nye forhåndsvisninger og spillopplevelser ble sluppet i forkant av lanseringen på PS5 15. september. Mange kritiserer spillet for å se ganske konvensjonelt og utdatert ut, men man bør stille seg følgende spørsmål: vurderer vi videospill rettferdig ut fra deres egne fortrinn, eller er det konteksten som påvirker våre meninger?

I tilfellet med Marvels Wolverine har den nylige skandalen rundt avviklingen av fysiske plater på PlayStation skapt en bølge av negativitet og fiendtlighet mot Sony som ufortjent har spredt seg til spillet (og sannsynligvis vil påvirke Sonys neste store førstepartspill, God of War: Laufey, og alle titler som kommer etter det frem til den fryktede datoen i 2028).

Men det er en annen faktor som påvirker oppfatningen av spillet negativt: bransjens nåværende tilstand og de selvpålagte forventningene Sony har skapt. Når AAA-spill (eller rett og slett spill med stort budsjett, uten merkelapper) tar stadig lengre tid å lage, blir det færre av disse spillene som slippes hvert år (Sony ser ut til å ha funnet seg til rette med to store førstepartsutgivelser per år for PS5-generasjonen), så hver tittel blir målt mot en høyere standard.

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Og Sonys standarder har vært de høyeste i bransjen en stund, med spill som Uncharted 4, God of War og The Last of Us: Part II som referansepunkt for narrative action-eventyr-spill for én spiller, med et utrolig høyt nivå av finpuss og detaljrikdom som presser teknologien lenger enn noensinne og som hver gang sikter mot en poengsum på over 90 på Metacritic.

Men noen ganger er det ikke nødvendig.

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Ikke alle spill trenger å være et mesterverk i sin sjanger; et godt designet, engasjerende og morsomt spill er nok, selv om det ikke revolusjonerer sjangeren. Og for et Wolverine-spill er kravene relativt enkle: det må ha mange underholdende actionsekvenser, du må føle deg som en mektig drapsmaskin, og det bør inneholde en god dose fanservice for å hedre karakterens omfattende bakgrunnshistorie.

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«Marvel’s Wolverine», fra skaperne av «Marvel’s Spider-Man», ser lovende nok ut til å oppfylle alle disse kravene. Vil det bli bedre enn Spider-Man-spillene, eller vil det være godt nok til å sikre seg en plass som Sonys representant på The Game Awards? Kanskje ja, kanskje ikke... mest sannsynlig ikke, siden det også ser ut til at det fortsatt har noen problemer, og kreativiteten er dessuten begrenset av hva karakteren kan og ikke kan gjøre. Men hvis du er en Wolverine-fan og har drømt om et godt, skikkelig og originalt Wolverine-spill, bør dette være mer enn nok.

Når det er sagt, er kritikken du sannsynligvis har sett på nettet – selv om den er overdrevet på grunn av omstendighetene – heller ikke helt grunnløs. Etter å ha spilt Marvel's Wolverine i to timer, var det noen ting jeg ikke var helt overbevist om. Etter hvert som jeg kom lenger inn i demoen, ble noen tvil ryddet av veien, mens andre forble, og må vente til det endelige spillet før de blir løst.

Historien vil selvfølgelig ha stor betydning for spillets endelige appell. I demoen spilte jeg meg gjennom flere sentrale øyeblikk i historien fra spillets første akt, og mellom all slashingen var det også de typiske, roligere, narrative øyeblikkene, der du sakte går rundt på et avgrenset sted, snakker med karakterer og overhører interessante samtaler og detaljer fra bakgrunnsfigurer hvis du tar deg tid til å utforske og se alt.

Fraværet av X-Men, som ennå ikke eksisterer i «Insomniacs Marvel-univers», og mer populære mutantkarakterer (bortsett fra Mystique og Jean Grey), kan gi Wolverine en liten ulempe i forhold til Spider-Man-spillene og deres enorme utvalg av ikoniske karakterer og skurker; selv om dette også er en god mulighet for Insomniac til å la andre, mindre populære karakterer som Callisto, Leech, Nature Girl eller Tyger Tiger til å skinne, og med Nathaniel Essex (Mister Sinister) som en sterk og tragisk antagonist (som tilsynelatende også vil være hovedskurken i Marvel Studios’ X-Men-film i 2028, spilt av Adam Driver).

Hvor skarpe er Wolverines klør?

Selvfølgelig er det viktigste for alle som er interessert i et Wolverine-spill hvordan kampene føles. Og siden jeg tok opp kontrolleren, var det første jeg lurte på hvorfor angrepene er tilordnet frontknappene (firkant og trekant) i stedet for avtrekkere, som brukes til å trekke ut klørne når man står stille (bare for et kult «snikt!»-øyeblikk) og i noen hurtige tidsbegivenheter.

«God of War» brukte avtrekkere på en vellykket måte for å få deg til å kjenne vekten av Kratos’ øks, og jeg tenkte at Wolverines klør kunne ha gitt en lignende haptisk følelse hvis du brukte dem til å hugge med en rekke angrep, kanskje til og med ved å bruke begge i kule kombinasjoner. Når det er sagt, blir det ganske raskt tydelig at kampene er mer tempofylte – dette er tross alt et ekte hack-n-slash-spill – så det er ikke nødvendigvis en dårlig ting at kontrollene er mindre innovative, men mer konvensjonelle og komfortable.

Jeg savnet, i hvert fall i starten, Wolverines karakteristiske bevegelser og mer komplekse kombinasjoner. Selv om flere angrep og handlinger låses opp etter hvert som du stiger i nivå, ligger ikke kampsystemets virkelige krydder nødvendigvis i knappekombinasjoner, men i hvordan du beveger deg fra fiende til fiende for å øke «raseri»-systemet: jo flere drap du knytter sammen, desto mer fylles en bar, og når du øker raseriet ditt, blir angrepene dine kraftigere, helt til det når nivå tre og du kan bruke spesielle avslutningsbevegelser. Nøkkelen til å gjøre kampene underholdende er å kjempe så effektivt som mulig for å holde raseri-måleren så høy som mulig hele tiden (noe som også lar deg regenerere hvis du blir beseiret).

Kampene er underholdende, men ikke revolusjonerende, og det morsomste jeg opplevde i demoen var de spesielle utfordringene (som er gjemt bak dører/portaler) der spilleren må nå målet eller drepe et bestemt antall fiender innen en begrenset tid for å få medaljer.

I disse spillene, når du naturlig nok er sterkere enn alle du møter (fordi du tross alt er Wolverine), ligger moroa, akkurat som i de der Batman Arkham-spillene, i å utfordre deg selv til å være så effektiv som mulig, bevege deg klokt fra fiende til fiende for å forårsake størst mulig skade og vente med å bruke spesialbevegelsene slik at de gir best mulig effekt på én eller flere fiender. Kort sagt handler det ikke bare om å sørge for at du overlever kampen, men om å komme deg gjennom den så raskt og stilig som mulig.

Dessverre tillot ikke hovedbossen jeg møtte i demoen noe av dette. Det var en Sentinel, en gigantisk robot, og du må tålmodig vente på at den skal senke armene, hamre løs på angrepsknappene på armene (enorme og ufølsomme skadesvamper), unngå noen åpenbart forutsigbare missiler, og så gjenta dette i veldig lang tid. Det var… ikke særlig gøy. Overhodet ikke.

Sentinel har utvilsomt et svært gammeldags bossdesign (noen på internett syntes den var nøyaktig lik et Ben-10-spill fra 2007). Og den kampen, sammen med det lineære nivådesignet og forutsigbare mekanikkene (som å følge en duft som vises på skjermen som en sammenhengende linje), får folk til å bekymre seg for at Marvel's Wolverine ikke akkurat er årets dristigste og smarteste spill.

Jeg spilte Marvel's Wolverine med et åpent sinn og likte det meste av det. Jeg tror ikke et spill om Wolverine trenger å ha en åpen verden, komplekse RPG-lignende mekanikker eller innovative kampsystemer, så det er greit. Samtidig tror jeg ikke det er noe som helst spektakulært eller fantastisk her som kan imponere noen som ikke bryr seg særlig om Wolverine eller Marvel, og som håper å bli overbevist av spillmekanikkene og spilldesignet.

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Insomniacs spill kan være veldig bra, sannsynligvis det beste Wolverine-spillet som noensinne er laget, men det kan bety at det «bare» er et greit eller over gjennomsnittet bra actionspill. Og det var akkurat det Spider-Man-spillene var... bortsett fra at i de spillene gjorde karakterens individuelle særegenhet (å svinge seg i spindelvev) bevegelse og utforsking utrolig tilfredsstillende og unik; et unikt trekk som er eksklusivt for Spider-Man, og som Wolverine rett og slett ikke har.

Insomniac kan ikke gjøre mirakler, men de vet absolutt hvordan man lager svært gode videospill, så vi bør ha full tillit til at Marvels Wolverine blir et av dem, selv om det kanskje ikke blir deres mest minneverdige og innovative verk.