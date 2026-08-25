Warlock Forhåndsvisning: Utover bordspill, rollespill og bruk av «Eldritch Blast

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Når man tenker på «Dungeons & Dragons» i videospillform, tenker man sannsynligvis på «Baldur’s Gate III». Det rev i stor grad opp ideen om en D&D-kampanje og tok den fra bordspillet og over på skjermen. « Warlock, det nye action-/eventyrspillet fra Invoke Studios, har ikke den samme ambisjonen. I stedet for å la deg fortelle din egen historie med en karakter du selv skaper fra grunnen av, gir spillet oss en fast hovedperson, en fast klasse og en fast historie, og fokuserer i stedet på en mer skreddersydd opplevelse.

Det betyr ikke at det er helt lineært. Noe som ble tydeliggjort gjennomgående i vår forhåndsvisning av spillopplevelsen, var at spillet byr på en betydelig åpen verden – en verden som er verdt å utforske hvis du ønsker kraftigere magiske formler. Magisystemet er det sentrale fokuset i spillopplevelsen i « Warlock, så vidt vi kunne se. Når vi spiller som Kaatri, en tidligere våpenmester som inngikk en pakt med den eldgamle heksen Tasha for å få magiske krefter, vil det å skyte ild fra fingertuppene være ganske nytt for oss, men gjennom hele spillet vil vi utvikle oss til å kontrollere elementene, påkalle våpen og bevege oss bedre rundt på slagmarken samt i større omgivelser.

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Det er Warlocks magi som skiller spillet fra å være enda en vanlig AAA-action-/eventyrspillopplevelse sett over skulderen. Det finnes klassiske D&D-trylleformler, som for eksempel den ikoniske «Eldritch Blast» fra « Warlock, i tillegg til trylleformler som ikke har vært med i spillet på en stund, og noen som er helt nye for « Warlock. De er delt inn i «Cantrips», som du kan kaste når du vil, og de kraftigere «Advanced Spells». De bremser tiden når du kaster dem, og har en nedkjølingstid når du har brukt kraften deres. I motsetning til bordspillet får du ikke bare noen få trylleformler og så er du ferdig for dagen i « Warlock. «Invoke» etterligner bordspillet når det gjelder historien, men ellers har det kastet «Player's Handbook» ut av vinduet. Det er ingen terningkast, ingen spell slots, og du trenger egentlig ikke å vite noe om D&D for å spille. Warlock er et actionspill, og hvis du måtte stoppe handlingen med jevne mellomrom for å ta en kort pause, ville det sannsynligvis ta mye av moroa ut av eventyret.

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Fans av Baldur's Gate III vil sannsynligvis ikke kjenne igjen mye i « Warlock når det gjelder settingen, og det er fordi det har byttet ut det lysere, lettere fantasiriket Faerun med Darkon. Vi er langt unna Forgotten Realms, i en verden omgitt av en ugjennomtrengelig tåke. En tåke som hovedpersonen vår har trengt seg gjennom for å finne en som står henne nær. Spillerne vil sannsynligvis være like ukjente med settingen som Kaatri er, men heldigvis har vi en imp-følgesvenn ved navn Skev som kan hjelpe oss. Heldigvis unngår Skev å være en sarkastisk Claptrap-arketype, i hvert fall ut fra det jeg kunne se i løpet av den korte tiden han var med i forhåndsvisningen. Han er sin egen imp, med sin egen agenda, men foreløpig stemmer målene hans overens med Kaatris.

Det er litt intriger i historien, nemlig i den potensielle konflikten eller det mulige profesjonelle forholdet mellom Kaatri og hennes beskytter, Tasha. Tasha dukket bare opp kort i demoen vi så, men vi fikk vite at hun vil dukke opp ofte i kampanjen. Siden det er hun som gir Kaatri hennes magiske evner, blir dynamikken i forholdet umiddelbart tydelig, og det virker som om selv om Kaatri har sin egen oppgave i Darkon, vil det være Tashas innfall som avgjør hva hun skal gjøre. Jeg håper manuset er sterkt nok til å holde denne dynamikken interessant gjennom de mange timene « Warlock ønsker at vi skal tilbringe med å streife rundt under den overskyede himmelen i Darkon.

Jeg må innrømme at da jeg først så « Warlock, ble jeg ikke umiddelbart betatt av det. Spillet åpner med en stor fantasiverden, der vi ser ryggen til vår krigerhovedperson mens vedkommende går fra ett scenarie til et annet. Teknisk sett var det imponerende, men det var ikke mye som umiddelbart skilte seg ut. Ideen om den moderne AAA-action-/eventyrspillopplevelsen har fått sin del av kritikk på internett de siste månedene og årene, men før vi fikk begrepet «Focus M», føltes det som om det kunne være ganske vanskelig å forestille seg. «Focus M» – hvis du ikke er kjent med det – refererer til en parodivideo der en glansfull, altfor realistisk Mario begir seg ut i en tredjepersons action- og eventyrversjon av et typisk plattformspill, komplett med prinsesse Peach som gir ham viktig informasjon via kommunikasjonssystemet.

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Insomniac har fått kritikk for å ha fulgt denne formelen med «Marvel’s Wolverine», og det er elementer i « Warlock som føles lignende når det gjelder kamp og oppsetningen av kampene. Det er en grense for hvor mange «God of War»-spill jeg orker, og nærkampene, spesielt i « Warlock, virket som om de prioriterte stil fremfor innhold i altfor stor grad. Mange livlige effekter, men det var trylleformlene som fikk meg til å lure på hvordan spillet ville føles når jeg selv holdt kontrolleren. Å se Kaatri påkalle lyn i regnet, kombinere magi for å holde fiender oppe i luften mens hun banket de som var igjen på bakken, og selvfølgelig kaste noen Eldritch Blasts, var et flott skue – et som helt klart gir rom for mange mulige oppsett. Når det gjelder valgmuligheter, vil du ikke bare tilpasse Kaatri ut fra magien du bruker, for det finnes tilsynelatende kosmetiske elementer og annet utstyr som kan endre spillestilen fullstendig.

Alt « Warlock trenger å gjøre, er å vise frem mer av den magien og mindre av hovedpersonen som går rundt som om hun kunne vært hentet fra hvilken som helst fantasy-IP i verden – da vil det fremheve mer av det som kan gjøre dette spillet fantastisk når det lanseres. Det er fortsatt god tid igjen til at vi får se mye mer av « Warlock, og selv om jeg er litt skeptisk til om det vil tilby den samme friheten med magi som Kaatri hadde i demoen, gleder jeg meg til å få prøve det selv.