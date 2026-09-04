State of Decay 3 Forhåndsvisning: « Undead Labs videreutvikler konseptet sitt med fokus på flerspiller-modus og en spredende pest

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Det er ikke ofte man får muligheten til å forhåndsse et spill på en stand tilhørende en utgiver som er i ferd med å selge utviklerteamet som en del av sine siste omfattende kostnadsbesparende tiltak. Men dette var nettopp tilfellet for Undead Labs’ « State of Decay 3, som vi fant i Xbox’ lukkede område på Gamescom. Selv om fremtiden til Undead Labs tydeligvis ikke ligger i tråd med Microsofts spillavdeling, vil den kommende « State of Decay 3 fortsatt bli utgitt av Xbox Game Studios – og det er grunnen til at de to var så tett knyttet sammen på årets tyske messe.

Uansett hadde jeg den luksusen å få sette meg ned og spille en del av « State of Decay 3. Selve hands-on-delen fulgte faktisk etter en spilløkt ledet av utviklerne, der mange av de nye mekanikkene ble presentert, og vi fikk se hvordan folkene bak denne tredje delen i serien erobret et «Plague Nest», noe jeg skal gå nærmere inn på om et øyeblikk. I hovedsak fikk jeg en times lang smakebit på « State of Decay 3-opplevelsen, og la meg bare forklare med en gang at hvis du har spilt de tidligere kapitlene, vil denne neste utgaven føles kjent.

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La meg gi et bilde av hvordan «State of Decay»-konseptet fungerer for de som ikke er kjent med det. Spillerne blir sluppet løs i en åpen verden der målet er å overleve mot horder av de levende døde. Du styrer overlevende som kan rekrutteres, tar dem imot i din beskyttede base, før du deretter setter i gang med oppdrag og oppgaver i den store verdenen, der målet er å finne og samle ressurser for å sikre at basen din fortsetter å fungere og at de overlevende holder seg friske. Haken er at du ikke har en «sentral hovedperson» å bygge alt dette rundt; i stedet veksler du mellom de ulike overlevende og velger hvem du skal spille som avhengig av oppdraget, ettersom hver overlevende har sine egne egenskaper og ferdigheter. En annen hake er at «permadeath» er aktivt i State of Decay, noe som betyr at hvis en av de overlevende blir drept, kan de ikke gjenopplives og er rett og slett tapt for alltid. Med alt dette i bakhodet må du overleve i et infisert landskap (tenk på zombier med ekstra krefter) der faren lurer rundt hvert hjørne.

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For « State of Decay 3 er dette fortsatt kjernen i opplevelsen. Undead Labs skriver ikke om «State of Decay»-formelen, men søker snarere å forbedre og videreutvikle det som allerede er populært. Med dette for øye kan du forvente et større utvalg av infiserte fiender; en større åpen verden med flere interessante steder å besøke og enklere måter å komme seg rundt på; overlevende med mer komplekse egenskaper og ferdigheter; et dypere samarbeidsbasert flerspillermodus; og i tillegg en ny, viktig mekanikk kjent som «Plague».

De første punktene nevnt ovenfor er ganske selvforklarende og dreier seg hovedsakelig om å gi spilleren flere alternativer og be dem om å gå inn i kamp med et litt mer taktisk tankesett. Du er ikke ment å være en ekte Tank Dempsey eller Frank West i « State of Decay 3, og hvis du ikke er smart i måten du takler horder av smittede og «Plague»-reir på, vil du raskt bli overveldet og stå overfor de mer spesialiserte variantene av smittede som er raskere, dødeligere og tøffere enn deg. Derfor må du legge feller (blant annet ved å helle bensin rundt et mål før du tenner på det med en molotovcocktail), og hvis du spiller med venner, må dere samarbeide som en enhet for å overvinne faren strategisk. Spillet er ikke laget for å være overveldende, men det er grunnleggende konstruert for å være utfordrende, spesielt i de mer pressende aktivitetene.

Og dette bringer meg til pestreirene og pesten generelt. I « State of Decay 3 er spredningen av infeksjonen over kartet en av de sentrale spillmekanikkene. Du får i oppgave å ødelegge reir for å dempe smitten, ellers vil den overrenne basene dine og gjøre soner ubeboelige på grunn av det enorme antallet smittede i nærheten. Det er en mekanikk av typen «dragkamp», der du hele tiden kjemper mot reirene for å stoppe eller eliminere pesten, alt før den dukker opp igjen et annet sted. Undead Labs forklarte at spredningen av pesten vil tilpasse seg avhengig av hvor mange spillere som er i en lobby, og i likhet med hvor effektive spillerne viser seg å være til å eliminere den, noe som i hovedsak betyr at hvis du opptrer som A-Team og sprenger deg gjennom pestreir, vil de sannsynligvis dukke opp i økt tempo. På samme måte, hvis du er mer av den passive typen, vil spredningen avta slik at du kan nyte spillet mer på den måten du selv ønsker.

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Når det gjelder flerspiller, vil « State of Decay 3 tilby permanente nettserverne, noe som betyr at verten ikke trenger å være online for at andre spillere skal kunne hoppe inn i en delt verden. Det vil være regler på plass for å sikre at en invitert spiller ikke ødelegger gruppens felles innsats, men samtidig, i likhet med Minecraft, trenger ikke vennegjengen din å logge seg på samtidig for å komme videre og utvikle dere i « State of Decay 3-reisen.

Så er det også de overlevende, som fortsatt har unike egenskaper og ferdigheter, men som nå også har elementer man kan utvikle. Du kan rekruttere en karakter som er en utmerket skarpskytter, men som er en ensom ulv og mangler det karismaet som kreves for å oppnå gode salg i en butikk. I State of Decay 3 kan den sistnevnte egenskapen utvikles, slik at du kan «forbedre» karismaet og redusere tapet på salget, selv om det alltid vil være den aktuelle karakterens «svakhet». Det samme gjelder andre overlevende som kanskje er utmerkede til å vedlikeholde basen din, men sliter med kondisjon og kampferdigheter, noe som gjør dem til sistevalget når du skal ut i den farlige åpne verdenen. Den populære balansegangen i *State of Decay* når det gjelder å bygge et fellesskap, blir bevart, samtidig som den nå blir styrket.

Poenget er at « State of Decay 3 ser ut til å bli en virkelig lovende videreutvikling av formelen som Undead Labs opprinnelig skapte. Det ser ikke ut til å gjøre så mye for å utfordre den dynamikken fansen har blitt vant til, men dette er i siste instans greit fra mitt perspektiv, da få spill tilbyr en «zombieapokalypse»-overlevelsesopplevelse på samme måte som State of Decay har gjort og fortsetter å gjøre. Det foreligger ennå ingen fast tidsplan for når « State of Decay 3 skal lanseres, men ut fra det jeg har opplevd, er prosjektet på god vei med nok innhold og mekanisk dybde til å holde fans engasjert, enten de spiller alene eller i vennegrupper.

Kort sagt, hvis du har vært på jakt etter et nytt overlevelsesspill å kaste deg over, bør du definitivt holde øye med « State of Decay 3.