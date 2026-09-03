Join Us Forhåndsvisning: « Wolf Haus Games krydrer sitt overlevelsesspill med litt « Destroy All Humans!» og en klype « Saints Row

Jeg visste ærlig talt ikke hva jeg skulle forvente da jeg gikk inn i hands-on-sesjonen for Wolf Haus Games’ Join Us på årets Gamescom. På den ene siden er sjangeren med overlevelses- og håndverksspill i en åpen verden ganske vanlig i disse dager, men på den andre siden pleier slike prosjekter å slippe spilleren løs i et fjernt og fiendtlig miljø og be dem om å overleve. Dette er langt fra tilfellet for « Join Us ...

Hele premisset for « Join Us er i praksis en satirisk spydighet rettet mot sekter. Du spiller rollen som leder for en avdeling av en større kult, som blir sendt til en landlig (og ganske nedslitt) amerikansk by, hvor målet er å etablere en ny operasjonsbase, rekruttere hengivne tilhengere og til slutt forberede seg på «Lederens» ankomst i god tid. Selv om du kanskje begynner å legge to og to sammen for å danne deg et bilde av hvordan dette presenteres, finnes det også noen overraskelser, nemlig at « Join Us til tider er vanvittig dumt og komisk, og i tillegg byr på et spillopplevelse som til slutt ligner en kraftig modifisert versjon av Grand Theft Auto Online.

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Men la oss først og fremst gå tilbake til start. Etter en morsom opplæringssekvens der Lederen undersøker hva slags person du er, samtidig som han lærer deg de grunnleggende spillmekanikkene, blir du sendt ut i den store, onde verdenen og bedt om å kjøre til det nye hovedkvarteret. For å presisere: når jeg sier «undersøker hva slags person du er», mener jeg at du får utlevert en ladet pistol og blir bedt om å skyte fem mål mens du står i en skytebane med fem levende kyllinger i et innhegning og ytterligere fem intrikat skjulte, ekte mål spredt rundt omkring. Jeg kastet ikke bort et øyeblikk på å skyte ned kyllingene før Lederen kom med en replikk der han var oppriktig overrasket over at jeg ikke valgte å skyte på de livløse målene. Dette ble ytterligere forsterket da jeg fikk utlevert en granatkaster og ble bedt om å sprenge en gris i lufta. Jeg trengte ikke å gjøre det, siden lederen bare testet meg, men jeg gjorde det likevel for å se hva som skjedde... Så ja, han prøvde å finne ut av hvem du er.

Uansett, til slutt blir du satt bak rattet i en varebil og sendt til hovedkvarteret via en rute gjennom den lokale byen, hvor du får se severdighetene underveis. Bilturen avsluttes til slutt når du når en forfallen kirke som for øyeblikket blir ranet av lokale tyver, et problem lederen velger å løse med fordommer. Altså: drepe ranerne.

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Herfra handler det om mer tradisjonelle overlevelsestiltak i en åpen verden, enten det er å samle ressurser eller mat for deretter å lage senger, et leirbål og andre nyttige gjenstander som skal forbedre og styrke kulten din. Likevel mangler det fortsatt ett viktig element på dette tidspunktet, nemlig selve kultmedlemmene. Lederen ser ut til å gi ordre gjennom et redskap for guddommelig kommunikasjon (en faksmaskin...) og snart kommer ordren om at du trenger en flokk å lede. Løsningen er å dra ut i verden for å finne noen fortapte sjeler, omvende dem til din «religion» og sette dem i arbeid på basen din. Dette introduserer omvendelseselementet, der du forsøker å overbevise en NPC om å slutte seg til rekkene dine, noe som påvirkes av nivåforskjellen mellom deg og NPC-en, kultens beryktelsesgrad og også din disposisjon. Alle tre verdiene summeres og sammenlignes med NPC-en for å generere konverteringssannsynligheten, som deretter – akkurat som når man kaster terning for initiativ i et bordspill – blir kastet for å avgjøre om du lykkes med å konvertere den aktuelle NPC-en eller ikke.

Når du starter et « Join Us-spill, får du ikke bare velge navnet på kulten din og bestemme karakterens utseende, men du får også velge kultens farger, symbol og til og med navngivningskonvensjon. Dette betyr at når du konverterer en NPC, blir dets egentlige navn (hvorav mange er hentet fra «Join Us»-Discord-fellesskapet) erstattet av for eksempel et romersk navn som Marcus Aurelius, eller hvis du foretrekker et substantiv, ganske enkelt et tall, eller til og med karakterens opprinnelige navn… hvis du er kjedelig, altså.

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Siden jeg bare hadde begrenset tid med « Join Us, rakk jeg ikke å komme så mye lenger for å se hvordan den bredere mekaniske dybden ble introdusert. Det var en kort smakebit på «Teachings», som i praksis er fordeler som forbedrer kulten din; et og annet møte med farlig dyreliv; et eksempel på hvordan konsekvenser utløses, særlig hvis du dreper vanlige sivile; og på samme måte hvordan sandkassen er satt sammen for å skape et sprøtt og latterlig miljø å herje i. Når det gjelder det siste punktet, ser det ut til at Wolf Haus Games har satt seg virkelig ambisiøse mål med sandkassedesignet, noe som naturligvis betyr at det er noen småfeil og ujevnheter som må jevnes ut, ikke minst en hendelse jeg opplevde da en grizzlybjørn fortsatte å falle fra himmelen etter at jeg hadde prøvd å sprenge den med en eksplosiv tønne. Ifølge administrerende direktør Joe Dietsch er denne «feilen» på en måte en del av sjarmen ved « Join Us, da teamet hadde sett tilfeller der NPC-er samlet seg rundt den evig fallende bjørnen, like forbløffet som spilleren over hva som skjedde.

Du kan sikkert slutte deg til det nå, men « Join Us er ikke et vanlig overlevelsesspill i en åpen verden. Dette er en sprø og litt forvirrende opplevelse, men den er også vanvittig underholdende og morsomt skrevet, med en komedieform som minner litt om «Destroy All Humans!», med mye ironi og en tydelig parodisk vinkling. På samme måte, med all actionen og måten du nesten kan behandle verden som en gigantisk lekeplass på, føles designet litt som Saints Row, og flerspillermodusen minner sannsynligvis også om Grand Theft Auto Online-opplevelsen på PC, som for tiden ser ut til å være modifisert til det absurde.

Alt dette betyr at Join Us er utvilsomt kjempegøy å spille. Selvfølgelig er det litt arbeid å gjøre når det gjelder finpussing, for mens noen feil – på en Bethesda-aktig måte – er en sjarmerende del av det større puslespillet, finnes det også andre elementer som kunne trenge litt finpuss og polering for å sikre at spillerne ikke blir frustrerte over utilsiktede problemer. Når det er sagt, er lanseringen av « Join Us ikke planlagt før i mars 2027, så det er god tid for Wolf Haus Games til å fortsette å utvikle og forbedre spillet, og helt sikkert til å fortsette å legge til sprø og skøre ideer og innovasjoner som ytterligere forvandler dette spillet fra et seriøst overlevelsesspill til en feberdrøm. Uansett hvordan det ender, har denne første smakebiten på « Join Us vekket min nysgjerrighet, og jeg gleder meg til å se mer.