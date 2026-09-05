Waste the Fallen Forhåndsvisning: Kosmisk skrekk står i sentrum i dette siste, ambisiøse «extraction shooter»-spillet

Det er alltid en ny trend som tar over videospillverdenen. En stund var det «battle royale»-mani, men dette ble snart erstattet av «extraction shooter» – enda et live-service-multiplayer-konsept. I skrivende stund finnes det noen få suksesser innen «extraction shooter»-sjangeren, hvorav mange er pionerer innen konseptet (som «Escape from Tarkov»), men det finnes like mange, om ikke flere, fiaskoer. Poenget er at dette er en ustabil spillgenre å satse på, og Bungies problemer med å få «Marathon» i gang er bare et annet eksempel på dette. Dette er også grunnen til at jeg, hver gang et nytt «extraction shooter»-spill dukker opp, blir litt nysgjerrig på det, siden oddsen på mange måter er imot disse prosjektene.

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Uansett, her har vi « Waste the Fallen, et «extraction shooter»-spill laget av utvikleren Royal Crow. I bunn og grunn er det akkurat det du forventer av denne typen spill, nemlig at du slår deg sammen med et par allierte, blir sluppet ned på et av flere kart, plyndrer så mye du vil, bekjemper datastyrte fiender og enten jakter på eller flykter fra rivaliserende spillere, før du prøver å trekke deg ut med de hardt opptjente godbitene dine. De samme spillereglene gjelder: hvis du dør i kamp, mister du de innsamlede gjenstandene og alt du hadde med deg fra oppbevaringsboksen din, og dette betyr at hvert eneste spill er en risikabel affære der du kan vinne stort eller få fremgangen din alvorlig hemmet. Det er en designfilosofi man enten elsker eller hater, og jeg heller faktisk litt mer mot det siste, siden jeg liker å bruke min begrensede fritid på noe som gir et varig resultat.

Med den kjente kjernen har « Waste the Fallen også en rekke forventede tilleggsfunksjoner rundt seg, nemlig tonnevis av skrot du kan plyndre og må bestemme deg for om du skal bære med deg eller kaste; gjenstander og våpen i ulike fargenivåer som viser sjeldenhet og styrke; pluss flere unike og stadig mer utfordrende kart som bare er tilgjengelige hvis du har riktig styrkenivå. Igjen, det hele er et svært tradisjonelt utvinningsskytespill, men * Waste the Fallen * forsøker å være nyskapende på noen måter.

For det første dreier spillets tema seg om kosmisk skrekk. Du spiller som en overlevende som jevnlig reiser inn i et farlig «annet» rike for å hente tilbake rikdommene derfra, og det er i bunn og grunn her utvinningselementet har sitt utspring. Denne verdenen er dystopisk og apokalyptisk, samtidig som den er fullpakket med skremmende skapninger og monstre som ikke ønsker annet enn å gjøre deg til sitt neste måltid. Med Eldritch-universet som utgangspunkt siver også ideen om sinnshelse inn i spillopplevelsen, der feil og mottatt skade tærer på sinnshelsen din, noe som gradvis fører til hallusinasjoner og andre skremmende overraskelser som gjør hver utvinningsoperasjon enda mer krevende. Det er en interessant idé, men det er uklart om det er nok til å virkelig skille * Waste the Fallen * fra konkurrentene.

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En av de andre nyhetene er biokreftene karakteren din kan benytte seg av. I bunn og grunn har den ene armen din blitt overtatt av en «råte», og dette betyr at du kan tappe inn i den overjordiske essensen for å få unike ferdigheter og krefter, som kan tilpasses og forbedres gjennom progresjonssystemet. I et valg jeg kan støtte, mister ikke bioarmen faktisk noen fremgang dersom du dør under en evakuering, da det er et av få utviklingssystemer som beholdes uansett hva som skjer i spillopplevelsen. Dette betyr at det alltid er en vei fremover, selv om et nederlag under en redningsaksjon vil føre til tap av utstyr, våpen og til og med «perks» du kan feste til bioarmen din for å endre hvordan den fungerer.

Den andre viktige måten « Waste the Fallen søker å skille seg ut fra konkurrentene på, er i form av en basebyggingsfunksjon i hovedområdet. Du kan bygge et hjem ved hjelp av en rekke individuelle deler og tilbehør på en måte som minner om The Sims, og alt skjer i hovedområdet, noe som betyr at andre spillere enkelt kan få tilgang til ditt domene mens de besøker selgerne og oppdragsgiverne. Ærlig talt er jeg ikke helt overbevist om dette systemet, da det føles som om det prøver å gjøre « Waste the Fallen til noe det ikke er. Når alt kommer til alt, spiller folk denne typen spill for den intense FPS-aksjonen og ikke nødvendigvis for livssimuleringselementene.

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Selv om jeg kan si at skytingen i «Waste the Fallen» virker førsteklasses, med kraftige og responsive våpen og verktøy, og at bevegelsene er like jevne og flytende, er jeg ennå ikke helt overbevist om at dette spillet vil klare å rette opp feilene fra andre forglemmelige uttrekkingsskytespill. Mellom den overdrevne mengden ressurser og generell søppel du må vasse gjennom, de komplekse progresjonssystemene og det faktum at timevis med fremgang kan bli slettet på et øyeblikk, ser det hele ut til å tegne et bilde som ligner på andre konkurrenter, og selv disse – hvorav mange er laget av etablerte navn og studioer – har slitt med å knekke koden for «extraction shooter»-sjangeren.

«Extraction»-skytespill står og faller imidlertid med spillersamfunnet sitt, så etter hvert som fansen fortsetter å oppleve spillet, vil de kanskje knytte bånd til « Waste the Fallen og se det blomstre til noe spesielt. Siden live-service-spill med «extraction»-elementer fortsatt står overfor en hard kamp, vil jeg ikke satse på at en slik situasjon vil oppstå, men når alt kommer til alt, er det bare tiden som vil vise.