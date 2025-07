Prime Days: De beste tilbudene og rabattene på Amazon som feirer kundenes lojalitet

HQ

Som hvert år feirer Amazon Prime Days, et arrangement som varer fra 8. til 11. juli i 2025-utgaven der saftige rabatter tilbys eksklusivt for Prime-kunder.

Utvalget av rabatterte produkter er overveldende, og du kan finne rabattene i alle avdelinger i den store nettbutikken, men vi ønsket å velge ut visse tilbud på elektronikk- og spillprodukter som kan interessere deg.

Amazon Luna trådløs kontroller pakke tilbud

La oss starte med Amazons egen enhet, som er mer enn bare en kontroller for PC-spill. Luna Controller integreres sømløst med Amazon Luna-økosystemet, det være seg gjennom Fire Stick, iOS- og Android-enheter, så vel som PC.



Luna Controller: 44,99 EUR (36 % av utsalgsprisen på 69,99 EUR)



Luna Controller + pakke med mobilklips: 54,98 EUR (35 % avslag på utsalgsprisen på 84,98 EUR)



Luna Remote + Fire TV Stick HD: 63,98 EUR (44 % av utsalgsprisen på 114,98 EUR)



Luna Remote + Fire TV Stick 4K HD: 75,98 EUR (46 % avslag på utsalgsprisen på 139,98 EUR)



Luna Remote + Fire TV Stick 4K Max: 86,98 EUR (42 % avslag på utsalgsprisen på 149,98 EUR)



Realme presenterer sine smarttelefonrabatter

Hvis du er på utkikk etter en ny smarttelefon, kan Realme ha svaret for deg. Det er tilbud på alle typer av merkets Android-økosystemserier, med besparelser på opptil over € 350, for eksempel Realme GT 7 Pro: € 645 (35% av den offisielle prisen på € 999).

Du finner Realme-rabattene i det følgende bildet.

BOOX utvalgte tilbud for Prime Day 2025

BOOX er et merke av e-blekkbrett og -pads som sakte, men sikkert er på vei inn på markedet, og som kombinerer batterilevetiden til en e-blekk-enhet med allsidigheten til et Android-kompatibelt nettbrett. BOOX har to modeller på tilbud under disse Prime Days, og de er som følger :

BOOX Note Air4 C: E-blekk i farger. Rabattert pris: 529,99 EUR

BOOX Palma 2: Kompakt smarttelefon-lignende formfaktor, med eInk-skjerm og støtte for tusenvis av Android-apper. Nedsatt pris: 254,99 EUR