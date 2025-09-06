Gamereactor

nyheter
Life is Strange

Prime Video bekrefter at Life is Strange TV-serie er under utvikling

Det kritikerroste fortellingsspillet Life is Strange er i ferd med å ta spranget fra konsoll til skjerm.

HQ

I 2015 lanserte Dontnod Entertainment Life is Strange, et spill som ble hyllet av både kritikere og spillere for sine karakterer og sin historiefortelling. Suksessen var ubestridelig, og førte til en prequel, flere spin-offs og en direkte oppfølger som ble utgitt i fjor. Nå er det også bekreftet at en TV-serie som adapterer det første spillet, er på vei.

Nok en gang er det Prime Video som skal stå for utviklingen av serien, men ingen lanseringsdato er kunngjort. Charlie Covell - som produserte, skrev og fungerte som showrunner for The End of the F**ing World* - har blitt bekreftet til å ta på seg alle de samme rollene for Life is Strange -tilpasningen. Covell delte sin begeistring for prosjektet :

"Det er en stor ære å få filmatisere 'Life is Strange'. Jeg er en stor fan av spillet, og jeg er begeistret over å få jobbe med de utrolige teamene hos Square Enix, Story Kitchen og LuckyChap. Jeg gleder meg til å dele Max og Chloes historie med både andre spillere og nye publikummere."

Med et så sterkt fundament å bygge videre på, er det store forhåpninger til at Life is Strange vil bli like godt oversatt til TV som det ble til spill.

Gleder du deg til en Life is Strange -serie?

Life is Strange

