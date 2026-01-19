Prime Video caster A Discovery of Witches-stjerne som God of War's Sif

HQ

Åpenbart tar Prime Video en litt annen tilnærming til sin tilpasning av God of War, som mens vi vet at den vil utforske den nylige norrøne duoen av spill, vil den tydeligvis bringe inn noen karakterer som bare dukket opp i God of War: Ragnarök ganske tidlig.

Dette er bekreftet fordi etter den nylige rollebesetningen av Ryan Hurst som Kratos (skuespilleren som tidligere spilte Thor i Ragnarök), vet vi nå hvem som skal spille den norrøne guden Sif, kona til Thor.

I følge Deadline har Teresa Palmer fått rollen som Sif, med A Discovery of Witches stjernen som skal gi liv til gudinnen som bare sjelden dukker opp i Santa Monica Studios spill som helhet.

Dette er de eneste rollene som er bekreftet så langt, men siden Sif er en del av prosjektet så tidlig, må vi anta at noen andre karakterer fra Ragnarök vil være med i den første runden med episoder av live-action-filmatiseringen også, kanskje inkludert Thor, Odin og så videre. Betyr dette at vi ikke får se kampen med "The Stranger" i den første episoden...?