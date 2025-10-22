Prime Video kansellerer den australske versjonen av The Office etter første sesong

HQ

Å gjenskape suksessen til en TV-serie fra fortiden er nesten som å se lynet slå ned to ganger på samme sted. Det finnes mange eksempler opp gjennom historien, men de fleste har gått i glemmeboken eller har måttet utvikle seg til noe helt annet. Og for den australske rebooten av The Office ser det ut til at løsningen har vært å forsvinne inn i tåken.

Vi sier dette fordi Amazon Prime ifølge Collidersrapport har bestemt seg for ikke å fornye serien for en andre sesong, akkurat på dagen ett år etter at den første sesongen hadde premiere. The Office (Australia) var faktisk den trettende iterasjonen av The Office-formelen i verden, og den første der hovedrollen ble spilt av en kvinne (Felicity Ward).

Det triste er at serien, i det minste kritisk sett, ikke var dårlig i det hele tatt, og har 74% på Rotten Tomatoes. Vi kan tenke oss at det var et publikumsproblem som Prime Video ønsket å kvele i fødselen på et tidlig tidspunkt.

Har du sett noen episoder av The Office (Australia)?