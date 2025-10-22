Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
The Office (Australia)

Prime Video kansellerer den australske versjonen av The Office etter første sesong

Nyheten kommer bare ett år etter premieren.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Å gjenskape suksessen til en TV-serie fra fortiden er nesten som å se lynet slå ned to ganger på samme sted. Det finnes mange eksempler opp gjennom historien, men de fleste har gått i glemmeboken eller har måttet utvikle seg til noe helt annet. Og for den australske rebooten av The Office ser det ut til at løsningen har vært å forsvinne inn i tåken.

Vi sier dette fordi Amazon Prime ifølge Collidersrapport har bestemt seg for ikke å fornye serien for en andre sesong, akkurat på dagen ett år etter at den første sesongen hadde premiere. The Office (Australia) var faktisk den trettende iterasjonen av The Office-formelen i verden, og den første der hovedrollen ble spilt av en kvinne (Felicity Ward).

Det triste er at serien, i det minste kritisk sett, ikke var dårlig i det hele tatt, og har 74% på Rotten Tomatoes. Vi kan tenke oss at det var et publikumsproblem som Prime Video ønsket å kvele i fødselen på et tidlig tidspunkt.

Har du sett noen episoder av The Office (Australia)?

The Office (Australia)

Relaterte tekster



Loading next content