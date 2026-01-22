Prime Video presenterer ny titt på Invincible: Sesong 4 og ønsker Danai Gurira velkommen til rollebesetningen

HQ

Det er nesten på tide for Invincible å komme tilbake til Prime Video, da sesong 4 av den animerte serien debuterer i mars. Med dette som kommer opp, forbereder streameren fansen ved å vise frem en haug med nye blikk på den kommende episoden, som inkluderer en smak av Lee Pace's Thragg, ankomsten av Dinosaurus, Omni-Man og Allen the Alien's kosmiske eventyr, og introduksjonen av Universa, som vil bli spilt av Danai Gurira.

Du kan se de siste glimtene fra serien nedenfor, som for øyeblikket ligger an til å innfri Robert Kirkmans løfte om å servere én sesong i året på omtrent samme tid av året, dvs. om våren.

Gleder du deg til mer Invincible?