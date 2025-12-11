Prime Video setter lanseringsdato for sin nye dokumentarserie om Spanias spesialgruppe for operasjoner

HQ

I 2021 overrasket Prime Video alle med G.E.O. Más allá del límite, en dokumentar om den brutale utvelgelsesprosessen til Spanias spesialgruppe for operasjoner, bedre kjent her i Spania som G.E.O. (Grupo Especial de Operaciones). Det som begynte som en nisjedokumentar, ble raskt til en av plattformens største spanske suksesser, ikke minst takket være én mann: Inspektør Pelayo Gayol. Hvis du gikk glipp av den første serien (eller bare vil ha en rask oppfriskning), kan du selvfølgelig ta en titt på traileren nedenfor :

Nå bringer Prime Video Pelayo tilbake, men denne gangen med et helt annet oppdrag. Pelayo. Más allá del límite. I denne nye delen, som består av tre episoder, følger vi inspektør Pelayo Gayol på et oppdrag langt fra Spania: Han blir med eliteenheter fra den colombianske hæren på reelle operasjoner mot narkotikasmugling. Fra tett jungel til elveruter til fjellfester - serien gir et rått førstepersonsblikk på det globale narkotikahandelsnettverket gjennom øynene til en som har brukt mer enn to tiår på å bekjempe det. Og Amazon har nettopp sluppet en ny trailer for dette kommende kapittelet :

For snart et år siden lanserte vi vår seksjon for verdensnyheter her på Gamereactor for å dekke historier som strekker seg utover filmer, TV-serier og videospill. Historier som denne. Og hvis du er nysgjerrig på å lære mer om Pelayo, Spanias spesialgruppe for operasjoner, eller konflikten han går inn i, er dette definitivt noe du ikke vil gå glipp av når den har premiere på Prime Video den 9. januar.