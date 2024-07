Prime Video viser de første scenene fra Like a Dragon: Yakuza og avslører offisiell utgivelsesdato

HQ

Ryū ga Gotoku: Gekijōban (også kjent som Yakuza: Like a Dragon) var den første filmatiseringen av den populære actionspillserien som ble laget av Ruy Ga Gotoku Studios i 2007 og regissert av Takashi Miike. Filmen er basert på videospillene som ble utgitt av Sega, og fikk ikke noe stort gjennomslag utenfor Japan, selv om franchisen siden har opplevd stor vekst i Vesten. Utvikleren Ryu Ga Gotoku skiftet fra action til turbasert JRPG-sjanger i de to siste delene (Yakuza: Like a Dragon og Like a Dragon: Infinite Wealth), og Infinite Wealth har faktisk vært den raskest solgte delen som har nådd én million solgte eksemplarer, med en kvalitet som gjør det til en solid kandidat til GOTY i 2024.

Så det er ingen overraskelse at Amazon Prime Video, i sitt nye videospilladapsjonsprosjekt (som allerede har suksess med Fallout-serien), satser på den japanske kriminelle underverdenen og historien om Kazuma Kiryu.

Den kommende live action-serien Like a Dragon: Yakuza har allerede en offisiell premieredato på Prime Video, og den vil ha premiere 24. oktober. Amazon har også nettopp sluppet den første traileren, der vi ser Kiryu (spilt av Ryoma Takeuchi) når han får sin ikoniske drage tatovert på ryggen og går inn i ringen klar for kamp. Traileren gir oss også et glimt av noen steder i Tokyos fiktive Kamurocho-nabolag, inspirert av det virkelige Kabukichō, fødestedet til de fleste av historiene i videospillserien.

La oss håpe at Amazon også har klart å forvandle historien fra spillene til en flott TV-filmatisering.

Gleder du deg til å se Like a Dragon: Yakuza når den har premiere i oktober?