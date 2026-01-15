Prime Video viser første titt på Sophie Turner som Lara Croft

HQ

Produksjonen av live-action-filmatiseringen av Tomb Raider fra Prime Video starter snart, og nå har strømmetjenesten avslørt det første glimtet av hovedrolleinnehaveren i rollen som den ikoniske Lara Croft.

Game of Thrones Det er stjernen Sophie Turner som får i oppgave å bli den neste live-action-iterasjonen av videospill-legenden, etter Angelina Jolie og Alicia Vikander. Selv om vi sannsynligvis ikke får se henne i aksjon før neste år, kan du se Turner i fullt kostyme nedenfor.

En ting er umiddelbart klart; de har fått designet på plass. Turner ser akkurat ut som Lara slik du kjenner og elsker henne, med ikke bare den blågrønne skjorten og de svarte shortsene, men også det dobbelte pistolbeltehylsteret, rødfargede briller, fingerløse hansker og rødbrunt, rødaktig hår i hestehale. Vi er imponert og gleder oss til å se hva mer denne serien har i vente.

Forhåpentligvis betyr avsløringen av Turner i kostyme at vi vil begynne å se mer fra serien, som nylig bekreftet tilsetningen av to ganske store navn. Når det gjelder Turners forberedelser, blir vi fortalt at dette inkluderte å spille videospillene overveiende, et beundringsverdig valg med tanke på at dette showet forventes å være en del av en ny bredere Tomb Raider multimedia-fortelling.