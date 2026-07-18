Prime Video viser frem de første bildene fra Mike Flanagans kommende serietilpasning av Carrie

Selv om vi ennå ikke har en fast premieredato å se frem til, og det heller ikke er lagt ut noen trailer ennå, har vi allerede fått de første bildene fra den kommende nye serien basert på « Carrie.

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Serien, som kommer på Prime Video i høst, er en mer moderne gjenfortelling av Stephen Kings legendariske debutroman, og følger en ung jente mens hun blir voksen, møter alle slags plager og problemer, og til slutt utvikler telekinetiske krefter som hun bruker til å slå tilbake mot dem som har gjort henne urett.

I synopsis fra Prime Video står det videre: «Den utenforstående high school-eleven Carrie White (Summer Howell) har tilbrakt hele livet gjemt bort innenfor hjemmets fire vegger sammen med sin svært beskyttende mor, Margaret (Samantha Sloyan). Etter at farens plutselige og altfor tidlige død kaster henne ut i det nådeløse miljøet på en offentlig videregående skole, blir Carrie tvunget til å takle en viral mobbeskandale som herjer i lokalsamfunnet hennes, det ubarmhjertige presset og den tilfeldige grusomheten i sosiale medier-tiden, samt oppvåkningen av mystiske telekinetiske krefter som vokser frem i takt med puberteten hennes.»

At disse bildene finnes, tyder på at en trailer heller ikke er langt unna, men det vi vet med sikkerhet, er at « Carrie vil bestå av åtte episoder når serien har premiere senere i år (uten tvil er den skumle årstiden et godt bud), at Mike Flanagan er showrunner og regissør for fire episoder, og at rollebesetningen inkluderer noen andre store stjerner som Matthew Lillard.