Prime Videos Bait viser en mann som bryter sammen når han får en audition for å spille James Bond

I en morsom og uventet vending har Prime Video nettopp presentert et første klipp av en kommende serie som parodierer dramaet rundt det å finne den neste James Bond. Serien, som går under navnet Bait, har et enkelt, men ganske genialt premiss: Vi følger en skuespiller som sliter med å få en audition for rollen som 007, og som etter å ha fått en audition blir utsatt for kommentarer og stikk fra hele verden, mens samtalen dreier seg om hvorvidt han er den rette mannen for jobben.

Riz Ahmed spiller hovedrollen som Shah Latif, og serien utforsker hvordan han møter kommentarer om høyden sin, hans evne til å være et sexsymbol, hva slags ekstrem lønn han bør få for rollen, og mye mer. Dette påvirker ham naturligvis, og snart stiller han spørsmål ved om han kan bli en så stor rollefigur.

Premisset uttrykker dette: "I Bait spiller Ahmed rollen som Shah Latif, en skuespiller som sliter, og hvis siste sjanse til å slå gjennom kommer i form av sitt livs audition. Serien følger ham i løpet av fire ville dager, mens livet hans kommer ut av kontroll og familien, ekskjæresten og hele verden tar stilling til om han er rett mann for jobben."

For å få en forsmak på hva som kommer, kan du se det morsomme og vittige første klippet, og når Bait har premiere, er den satt til å komme på Prime Video den 25. mars.