Prime Videos Citadel hadde angivelig et budsjett på over 250 millioner dollar.

Selv om Amazon har vært veldig tydelig på at Citadel var en stor suksess for Prime Video, så det ikke ut til at spionthrillerserien gjorde noe særlig inntrykk i strømmeverdenen. Serien lå riktignok på toppen av Prime Video sine hitlister i løpet av perioden den ble vist, men den nådde aldri opp blant de ti mest sette strømmeseriene i USA i løpet av denne perioden, som Nielsen-data viser. Men suksessen til Citadel er ikke den store historien her, nei, det er snarere seriens faktiske budsjett, som viste seg å være helt enormt.

Ifølge en fersk rapport fra Bloomberg kostet Citadel Amazon over 250 millioner dollar å lage, noe som gjør den til en av tidenes dyreste TV-serier. Det er ikke Prime Video som er den dyreste serien, for The Lord of the Rings: The Rings of Power med et budsjett på over 400 millioner dollar har fortsatt den tittelen, men Citadel's budsjett på 250 millioner dollar er nok til å overgå de fleste andre serier.

Men dyr TV er ikke noe nytt for Amazon, ettersom rapporten også avslører at Daisy Jones & the Six, The Power, Dead Ringers og The Peripheral også har kostet over 100 millioner dollar å lage, uten at de har gjort et innhugg i Nielsen-rankingen.

Amazon deler ikke spesifikke data om hvordan programmene presterer, så det er umulig å vite hvor godt Citadel og lignende har prestert rundt om i verden.