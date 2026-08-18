Prime Videos dokuserie om Pep Guardiola og Manchester City er full av fantastiske taler

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Amazon Prime Video lanserer onsdag en dokumentarserie om Pep Guardiola og Manchester City, med tittelen «A Beautiful Obsession», som fokuserer på Guardiolas to siste sesonger, mellom 2024 og 2026. Etter å ha nådd toppen med fire Premier League-titler på rad, gikk Manchester City uten trofeer i 2024/25, selv om de vant FA Cup og EFL Cup i 2025/26.

Derfor byr dokumentaren på mange dramatiske øyeblikk, hvorav noen allerede er «avslørt» av The Athletic, som blant annet avslører at Guardiola hadde et stort sammenstøt med kaptein Kyle Walker, som klaget til treneren over at han stadig nevnte navnet hans i «hvert jævla møte» når han klaget på spillerne. «Kanskje fordi du er kaptein», sa Guardiola, og Walker svarte: «Du ville ikke at jeg skulle være kaptein».

Senere samme dag ble Guardiola rørt til tårer da han henvendte seg til laget etter et tap mot Liverpool i desember 2024. «Jeg blir ikke her for pengenes skyld eller bare for å bli her; jeg vil ikke føle at jeg må flykte fra dere. Hvis jeg er et problem, så si det til meg. Det kommer ikke til å endre kjærligheten jeg har for dere, ikke et sekund.»

Den episoden i slutten av 2024 skjedde mens Guardiola gikk gjennom en skilsmisse; dokuserien viser også øyeblikket da Guardiola avslørte for spillerne sine at han skulle skille seg. «Gutter, jeg vil innrømme noe. Jeg er faen meg skilt fra den vakreste kvinnen på denne planeten, min kone, min ekskone. Jeg elsker henne utrolig mye, men vi har mistet lidenskapen. Elsker jeg henne? Ja, absolutt. Elsker hun meg? Ja, men vi har mistet lidenskapen.»

Men det kanskje mest bemerkelsesverdige øyeblikket er et utbrudd Guardiola hadde forrige sesong, etter et 2–0-tap for Bayer Leverkusen på hjemmebane. «Fordi jeg jobber for dere, legger jeg livet mitt, skilsmissen min, familien min som er borte og alt, til side for dere alle. Og hva gir dere tilbake? Den jævla prestasjonen dere har levert, alle sammen. Det er en skam, gutter.»

«Jeg vil formidle at jeg elsker jobben min, og jeg vil gi den til dere, men dere gir ikke noe tilbake, gutter. Og vet dere hva som kommer til å skje? Dere vil få en annen manager», sier han også i talen, som alle vil kunne se i serien, som strømmes fra 19. august på Amazon Prime Video.