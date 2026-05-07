Prime Videos forløper til Legally Blonde, Elle, har premiere i juli

Fans av Legally Blonde-serien kjenner godt til karakteren Elle Woods og hennes bestrebelser i løpet av jusstudiet og videre, men fansen har aldri fått oppleve Elles tid på high school. Dette kommer snart til å endre seg.

Prime Video har jobbet med en prequel-serie til Legally Blonde, som er kjent som Elle, og som følger hovedpersonen i løpet av skoletiden hennes. Det regnes som en formativ serie som skildrer de dagene som bidro til å forme Elle til den mektige advokaten hun til slutt skulle bli, og det er en serie som blir laget under ledelse av Reese Witherspoon, den opprinnelige Elle.

Serien skal ha premiere på Prime Video 1. juli, og har nå fått en første teaser-trailer som introduserer fansen til Lexi Minetrees versjon av den berømte karakteren. Unødvendig å si, det er veldig, veldig rosa, men du kan se det selv for å avgjøre om du vil se Elle når det starter om noen måneder.