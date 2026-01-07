Sigourney Weaver og Jason Isaacs blir med i Tomb Raider-serien

HQ

Produksjonen på Prime Videos live-action-tilpasning av Tomb Raider forventes å begynne denne måneden, med Sophie Turner på toppen av samtalearket som den ikoniske Lara Croft. Etter hvert som vi kommer nærmere og nærmere innspillingen, har en rekke nye rollebesetninger blitt avslørt, med noen store navn på listen.

I tillegg til Turner vil Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb Semple, Celia Imrie, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Patterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed og August Wittgenstein medvirke.

Det er foreløpig uklart hvilke roller de ulike karakterene skal spille, men vi kommer utvilsomt til å høre og se mer fra serien i løpet av året, etter hvert som den går inn i produksjonen og blir klar for lansering, sannsynligvis en gang i 2027.