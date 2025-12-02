Prime Videos Tomb Raider får en ny stjerne i en fast og viktig rolle

HQ

Etter en lang periode med stillhet og bekymringer om at det ikke ville bli en realitet, fikk vi tidligere i år endelig nyheten om at Prime Videos filmatisering av Tomb Raider skulle gjennomføres, og at Sophie Turner skulle lede prosjektet i rollen som Lara Croft.

Nå har vi fått en oppdatering på rollebesetningen, og enda en stjerne har sluttet seg til prosjektet. Ifølge Variety har Martin Bobb-Semple hoppet inn i serien i en rolle som vi ennå ikke er informert om detaljene for. I stedet er alt vi vet at han vil dukke opp i en "vanlig og større rolle".

Ellers bemerkes det at produksjonen for filmen vil starte i januar, og at Phoebe Waller-Bridge er tilknyttet som skaper, forfatter og utøvende produsent av showet som uten tvil vil ha premiere på streamingtjenesten en gang i 2027.