Prime Videos Tomb Raider-serie skal visstnok kobles sammen med videospillene

Det virker som om vi kan forvente at Prime Videos live-action-filmatisering av Tomb Raider, den med Sophie Turner i hovedrollen som Lara Croft, vil være en del av et større komplett univers av Tomb Raider -prosjekter som spenner over flere forskjellige underholdningsmedier.

Dette kommer etter at en ny oppdatering på produksjonsselskapet Story Kitchens nettside går så langt som til å hevde at live-action-serien vil bli koblet sammen med videospill basert på serien, alt for å "gjenoppfinne" Tomb Raider og for å skape et "enhetlig fortellerunivers".

I forklaringen heter det i sin helhet "Emmy-vinneren Phoebe Waller-Bridge står i spissen for neste kapittel av Tomb Raider, og lanserer en ambisiøs nyfortolkning av Lara Croft-universet.

"Sophie Turner har fått hovedrollen som Lara Croft i dette banebrytende partnerskapet mellom Story Kitchen og Amazon MGM Studios. Avtalen vil gjenoppfinne franchisen i stor skala, og knytte sammen en ny live-action TV-serie og videospill til et enhetlig fortellerunivers."

Så det er tydelig at vi er på full fart mot en Tomb Raider Universe, der mange av de unike, forskjellige prosjektene og historiene er knyttet sammen til én sammenhengende, overordnet fortelling. Kanskje er det derfor det har tatt så lang tid for live-action-serien å ta form for alvor, og også derfor vi har hørt lite om Crystal Dynamics' neste prosjekt, og kanskje til og med hvorfor Netflix-anime avsluttes med den andre sesongen neste uke.

Gleder du deg til et "enhetlig" Tomb Raider univers?