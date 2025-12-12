Primož Roglič vil jakte på den rekordstore femte Vuelta a España-tittelen i 2026

HQ

Primož Roglič, den slovenske syklisten som har vunnet fire Vuelta a España i 2019, 2020, 2021 og 2024, tenker ikke på å pensjonere seg, til tross for alderen (han fylte 36 år i oktober) og dalende prestasjoner i Tour de France. Under Red Bulls lanseringsarrangement på Mallorca (via Cycling Weekly), sa Roglič at han håpet han kunne sykle i "10 år til": "Så lenge jeg vil føle den sulten, eller så lenge det vil gjøre meg lykkelig til slutt - fordi jeg må være lykkelig og jeg må nyte det - vil jeg fortsette".

"Når du er 10 år gammel eller noe sånt, er konkurranseinstinkt og drivkraft alt du trenger, og det er fortsatt inni meg. Du våkner opp og du ønsker å gjøre alt for å bli best", la Red Bull Hora-rytteren til, og pekte på ønsket om å vinne sin rekordstore femte tittel i den spanske touren. Ingen har vunnet fem Vueltas, og han er for øyeblikket den syklisten med flest seirer i rittet sammen med Roberto Heras.

Roglic har prioritert å sykle La Vuelta neste år, så han vil gå glipp av Tour de France, og dermed sannsynligvis gi opp drømmen om å vinne Tour de France: "Hvis jeg kunne velge ett ritt å vinne, ville jeg meldt meg på Tour de France. Det er ingen hemmelighet. Men virkeligheten er annerledes", innrømmet han, mens han funderte over alternativene (og det faktum at det er lite sannsynlig at Tadej Pogacar vil delta i La Vuelta). "Hvis jeg blir nummer to i sammendraget i touren eller vinner vueltaen, vet jeg hva jeg velger. Jeg vinner vueltaen. Det er enkelt."

Noen dager tidligere snakket han med Eurosport om sin "besettelse": "Til en viss grad må du være besatt, for å kunne legge inn den lille ekstra innsatsen som gjør at du kan være best. Men jeg tar denne utfordringen avslappet".