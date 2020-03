Prince of Persia klart for For Honor

Ubisoft har ikke akkurat vært sparsomme med å bringe noen av de elskede franchisene sine over til For Honor, så dagens annonsering bør ikke komme som et kjempesjokk.

Fra i dag av og frem til den 2. april vil For Honor ha en event kalt Blades of Persia. Denne får de mystiske sanddemonene fra Prince of Persia til å dukke opp i en spesialmodus som passende nok heter Ruler of Time. Som om det ikke var nok vil ikke prinsen være særlig snill med oss heller, for med jevne mellomrom vil prinsen dukke opp fra en sandtorando og kutte seg gjennom både oss og demonene med akrobatiske triks og tidsmanipulering.

I tillegg til dette vil selvsagt menyene og musikken endres slik at de får et skikkelig Prince of Persia-preg over seg, mens det venter 30 nivåer med nytt snadder i Event Pass-et. Med både et skin som ikke akkurat minner om prinsen slik vi kjenner han, skins som gjør oss om til sanddemoner, tjueseks nye våpen og en ny Execution er det ikke mangel på nytt innhold i starten. Ikke at dette uansett er alt. Den 19. mars får vi enda en ny modus hvor Dark Prince inntar spillet.

Du kan se mye av dette i aksjon i traileren under.