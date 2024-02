Prince of Persia: The Lost Crown får gratis DLC senere i år

HQ

Jeg synes Prince of Persia: The Lost Crown er et veldig bra spill og at det er forfriskende å se Ubisoft gå tilbake til røttene med mindre spill uten sesongkort og lignende. Det betyr imidlertid ikke at den franske utgiveren kommer til å la denne suksessen hvile.

Hovedutviklerne hos Ubisoft Montpellier har sluppet en video der spillregissør Mounir Radi bekrefter at Prince of Persia: The Lost Crown vil få nye moduser og oppdateringer gratis senere i år. Han avslører ikke nøyaktig hva vi kan forvente oss, men sier at det kan være smart å finpusse kampferdighetene våre og fullføre Immortal-modusen, da dette vil forberede oss på hva som venter. Det høres litt ut som om det kommer en hordemodus eller kamparena, ikke sant? Vi får se hva han mener "snart".