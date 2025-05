Prince of Persia: The Lost Crown har nå over 2 millioner spillere

HQ

Ubisoft var ikke spesielt imponert over den kommersielle innsatsen til Prince of Persia: The Lost Crown, og gikk så langt som å sende utviklingsteamet til å jobbe med andre prosjekter og å gi opp videre støtte til spillet. Dette til tross for at de som hadde spilt spillet, vurderte det ganske høyt.

Så hvis dette var Ubisofts holdning, hva slags tall hadde spillet da? Helt nylig ble det bekreftet at The Lost Crown har passert to millioner spillere, noe som viser at det har tatt spillet rundt 16 måneder å nå dette tallet. Det er ingen referanse til solgte eksemplarer, men tradisjonelt sett stemmer ikke totalt antall spillere direkte med solgte eksemplarer, så du må anta at salgstallene fremdeles er under to millioner.

Det er også verdt å merke seg at spillet siden har blitt tilgjengelig på en håndfull abonnementstjenester som Game Pass, noe som uten tvil vil drive spillertallene litt høyere.

Har du spilt Prince of Persia: The Lost Crown ennå?