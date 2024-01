Prince of Persia: The Lost Crown ikke var 2D til å begynne med

HQ

Prince of Persia: The Lost Crown lanseres om bare et par uker, og etter hvert som vi nærmer oss lanseringen av dette 2D-actioneventyrspillet, får vi stadig mer informasjon om hva vi kan forvente oss.

I en forhåndsvisning i Game Informer fortalte spillets regissør Mounir Radi om spillets opprinnelse og hva som fikk utviklerne til å velge dette stilige 2D-utseendet.

"Det var ikke 2D fra starten av", begynte Radi. "Jeg fikk sjansen til å jobbe med noen prototyper i 2D, men før vi begynte med det, studerte vi Prince of Persia-serien for å være sikre på at vi hadde forstått arven."

"Jeg ville ha en tilbakevending til frykten og isolasjonen jeg følte da jeg spilte 2D-spillene", fortsetter Radi. "Og jeg ville også eksperimentere mye med tidskreftene." Alt dette førte til Metroidvania-stilen vi ser i The Lost Crown i dag.

I det samme intervjuet ble det også bekreftet at spillet vil vare rundt 25 timer, noe som er ganske mye med tanke på stilen. Vi kommer til å si mer om dette når Prince of Persia: The Lost Crown lanseres 18. januar til Xbox, PlayStation, Switch og PC.