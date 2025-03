Prince of Persia: The Lost Crown kommer til mobiler den 14. april

HQ

Prince of Persia: The Lost Crown er en av de mer triste historiene i 2024. Det ble lansert i begynnelsen av året og ble umiddelbart hyllet av kritikerne som et flott metroidvania-spill, men Prince of Persias tilbakekomst så ikke ut til å vekke spillernes interesse, og spillet solgte ikke godt.

Til tross for at det opprinnelige utviklingsteamet ble oppløst, ser det likevel ut til at Ubisoft har investert en del i tittelen, ettersom vi nå får en mobilversjon. Denne nye utgaven av Prince of Persia: The Lost Crown vil være tilgjengelig i iOS App og Google Play Stores, med en gratis prøveversjon som lar deg se hvordan det kjører på enheten din.

På de nyeste telefonene og nettbrettene vil spillet ifølge Ubisoft kjøre med solide 60 bilder i sekundet, og nye alternativer er lagt til for å gjøre opplevelsen litt enklere, som å legge til auto-hit, auto-parry og mer. Ta en titt på traileren nedenfor for en titt på Prince of Persia: The Lost Crown's mobilversjon.

Prince of Persia: The Lost Crown er tilgjengelig nå for PS5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch, Xbox One og PS4. Android- og iOS-versjonen lanseres 14. april.