Prince of Persia: The Lost Crown og Armored Core blir med i PlayStation Plus i mars

Det er mars og en ny måned, noe som betyr nye spill for abonnementstjenestene våre. Hvis du har PlayStation Plus Extra eller Premium, inkluderer mars måned Prince of Persia: The Lost Crown fra Ubisoft, et kritikerrost eventyrspill som henter inspirasjon fra Metroid i sin tilnærming. Men frykt ikke, hvis du er gammeldags og i stedet foretrekker de oppgraderte utgavene av FromSoftwares trilogi av Armored Core som ble utgitt for den første PlayStation, har du flaks - ettersom de alle vil bli utgitt til tjenesten neste uke hvis du har Premium-nivået.

Her er en komplett liste over spillene vi kan se frem til.

Playstation Plus Extra

- UFC 5 (PS5)

- Prince Of Persia: The Lost Crown (PS5, PS4)

- Kaptein Tsubasa: Rise of New Champions (PS4)

- Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy (PS5, PS4)

- Arcade Paradise (PS5, PS4)

- Bang-On Balls: Chronicles (PS5, PS4)

- You Suck At Parking (PS5, PS4)

- Syberia: The World Before (PS5, PS4)

Playstation Plus Premium

- Arcade Paradise (PSVR2 )

- Armored Core (PSOne)

- Armored Core: Project Phantasma (PSOne)

- Armored Core: Master of Arena (PSOne)