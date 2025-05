Prince of Persia: The Lost Crown passerer én million nedlastinger på mobil

HQ

Historien om Prince of Persia: The Lost Crown og det ledende utviklingsstudioet Ubisoft Montpellier har vært en trist en å følge. Spillet ble lansert i begynnelsen av 2024 og fikk gode kritikker, men til slutt middelmådige salgstall, noe som til slutt førte til at utviklingsteamet gikk over til andre prosjekter og i hovedsak avsluttet støtten til tittelen. Nylig passerte The Lost Crown to millioner spillere og debuterte deretter også på mobil, og det siste punktet har helt klart vært veldig fruktbart for spillet.

Mobillanseringen skjedde bare i midten av april, og rundt en måned senere rapporterer Ubisoft allerede at Metroidvania har overgått en million nedlastinger. Det er usannsynlig at dette vil bety noe særlig for spillet på dette tidspunktet, men det viser at interessen for nye Prince of Persia -eventyr fortsatt er til stede.

Har du spilt The Lost Crown ennå, og hvis ikke, må du huske å lese anmeldelsen vår.