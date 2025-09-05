Prince of Persia: The Lost Crown passerer tre millioner spillere

HQ

Prince of Persia: The Lost Crown, Ubisofts Metroidvania, har slett ikke hatt den snilleste livssyklusen. Metroidvania-spillet ble lansert til gode anmeldelser og faninntrykk, og hadde planer om et anstendig utvalg av støtte etter lanseringen, men kort tid etter lanseringen trakk Ubisoft i utgangspunktet ut støpselet på spillet og satte utviklerne på andre prosjekter.

Siden den dagen har spillet imidlertid fortsatt å gjøre suksess, og i mai passerte det to millioner spillere totalt, med over én million nedlastinger fra den nye mobilversjonen, og nå har det nådd nok en stor milepæl.

Ubisoft bekrefter at The Lost Crown nå har passert tre millioner spillere, en bragd det har oppnådd på litt over 18 måneder.

Når det gjelder hva som er det neste for utviklerne, var Ubisoft Montpellier det ledende studioet på The Lost Crown, og de har nå fått i oppdrag å jobbe med Raymans tilbakekomst med Ubisoft Milan. Kanskje det betyr at deres Metroidvania-ekspertise ikke vil gå til spille...?