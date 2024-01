Prince of Persia: The Lost Crown sine PC-krav og konsollmoduser avslørt

HQ

Prince of Persia: The Lost Crown er nå nøyaktig to uker unna lansering, men de av oss som anmelder den svært lovende tilbakevendingen til seriens 2D-røtter har allerede begynt å motta koder til spillet. Det betyr selvsagt at utviklerne har fått på plass noen detaljer, blant annet hvordan spillet vil fungere på PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch og Amazon Luna når det kommer 18. januar. Da er det på tide å kunngjøre PC-spesifikasjonene og informasjon om hvordan det vil kjøre på de ulike konsollene.

PC-spesifikasjonene er ganske snille, ettersom Prince of Persia: The Lost Crown til og med kan spilles med ganske gode innstillinger på en bærbar PC:

Minimum (1920x1080, 60 fps, Grafikkvalitet Normal)

CPU: Intel Core i5-4460 3,4 GHz eller AMD Ryzen3 1200 3,1 GHz

GPU: NVIDIA GeForce GTX 950 (2 GB VRAM) eller AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB VRAM)

RAM: 8 GB (oppsett med to kanaler)

Harddiskplass: 30 GB

DirectX-versjon: DirectX 11

Operativsystem: Windows 10/11 (kun 64-biters)

Anbefalt (2560x1440 [2K], 60 fps, grafikkvalitet høy)

CPU: Intel Core i7-6700 3,4 GHz eller AMD Ryzen5 1600 3,2 GHz

GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB VRAM) eller AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB VRAM)

RAM: 8 GB (oppsett med to kanaler)

Harddiskplass: 30 GB

DirectX-versjon: DirectX 11

Operativsystem: Windows 10/11 (kun 64-biters)

Ultra (3840x2160 [4K], 60 fps, Grafikkvalitet Ultra)

CPU: Intel Core i7-6700 3,4 GHz eller AMD Ryzen5 1600 3,2 GHz

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB VRAM) eller AMD Radeon RX 5500 XT (8 GB VRAM)

RAM: 8 GB (oppsett med to kanaler)

Harddiskplass: 30 GB

DirectX-versjon: DirectX 11

Operativsystem: Windows 10/11 (kun 64-biters)

Ettersom kampene og utforskningen ser ut til å kreve gode reflekser og timing vil Ubisoft levere minst 60 bilder per sekund på alle konsollene, med opptil 120 bilder per sekund på PlayStation 5 og Xbox Series X. Samtidig kan vi nyte den iøynefallende grafikken i den forventede bildeoppløsningen. Det betyr:

PS5 og Xbox Series X: 120 fps i 4K

Xbox Series S: 60 fps i 1440p

PS4 Pro og Xbox One X: 60 fps i 4K

PS4, Xbox One og Amazon Luna: 60 fps i 1080p

Nintendo Switch: 60 fps i 1080p (i docken) og 720p (håndholdt)

Hvilken plattform vil du spille Prince of Persia: The Lost Crown på?