Prince of Persia: The Lost Crown - Ubisoft er klar til å starte 2024 med et smell

HQ

Prince of Persia har hatt det tøft de siste årene. Det er lenge siden et nytt spill i serien har debutert, og i tillegg har det vært mye bråk rundt The Sands of Time Remake. Heldigvis ser det ut til at prinsens gunst er på vei oppover, for i januar 2024 kommer Prince of Persia: The Lost Crown. Jeg har vært så heldig å få prøve denne lovende tittelen før, i sommer, men nå som lanseringen nærmer seg, har jeg fått sjansen til å forhåndsvise spillet på en mye mer fullstendig måte, og denne ekstra tiden har i hovedsak bekreftet min opprinnelige mening om denne tittelen.

HQ

Før jeg går inn på tankene mine om spillet, la meg bare forklare hva denne tittelen er for alle som ikke er kjent med den. The Lost Crown er et 2,5D-spill der du spiller som Sargon, en kriger og medlem av Immortals-fraksjonen, som får i oppgave å reise til en fjellfestning i tiden for å redde den kidnappede prinsen av Persia (ja, du spiller faktisk ikke som prinsen her). Spillet er i Metroidvania-stil, noe som betyr at du spiller på plattformer, kjemper mot fiender og skaffer deg nye våpen og verktøy, slik at du kan besøke nye områder og komme deg videre i historien.

Noen fans av serien vil nok foretrekke et 3D-spill i stedet for et 2,5D-spill, men i The Lost Crown fungerer denne stilen virkelig. Nivådesignet er utmerket og autentisk Prince of Persia. Du vil støte på feller, miljømessige farer, rom med gåter å løse, tonnevis av vanlige fiender, fiender på sjefsnivå og til og med oppdage sideoppdrag, samleobjekter og ekstra godbiter for å holde deg sysselsatt.

Dette er en annonse:

Metroidvania-stilen har ikke gått på bekostning av den viktige fortellingen og verdensbyggingen som Prince of Persia-serien var kjent for. I The Lost Crown er det en sentral historie som byr på mange vendinger, og rikelig med karakter- og verdensutvikling som gjør den fascinerende verdenen til en fryd å utforske og Sargon til en overbevisende karakter. Noen av de største plottmomentene virker forutsigbare hvis du kan plukke ut og sette fingeren på vanlig spilldesign, for eksempel det faktum at de udødelige tilfeldigvis er en gjeng med svært unike krigere som på overflaten fremstår som maler for flotte sjefsfiender. Selv om jeg ikke kan bekrefte om Sargon noen gang møter hele Immortals-gjengen, møter han i det minste én av dem.

Historien er en overbevisende del av The Lost Crown og vil drive mye av eventyret ditt, men det er utforskningen og kampene som virkelig løfter spillet. Qaf-fjellet er omgitt av myter og legender, og det betyr at du vil møte dyktige menneskelige snikmordere, men også en hel rekke monstre og overnaturlige vesener. Fiendenes variasjon avhenger som regel av hvilken biotop du befinner deg i, fra luksuriøse byer til frodige skoger, og hver biotop skjuler hemmeligheter og gir en pekepinn på hvilken retning handlingen vil ta. Ettersom premissene for spillet dreier seg om en fjellfestning som har blitt utsatt for tidsforandring, må du av og til bruke tidsforandrende krefter for å manipulere og endre et nivå for å få tilgang til nye områder, samtidig som du klatrer i vegger, svinger deg i stolper, bruker våpen for å løse gåter og mye mer. Utforskningen er relativt enkel til å være et Metroidvania-spill, og etter det jeg har opplevd, vil du ikke måtte stange hodet i veggen for å finne løsningen på en gåte.

Dette er en annonse:

Kampene er derimot en helt annen sak. Selv om nivådesignet er relativt enkelt, om enn veldig pent, og utforskningen ikke er for komplisert, vil kampene kreve litt dyktighet og finesse for å mestre. Tempoet er høyt, og fiendene er ikke særlig tilgivende, men det flyter utrolig bra i stramme 60 bilder per sekund, og det er mye intrikat dybde i det som tilbys. Det finnes et stort antall måter å angripe kampene på, fra ulike nærkampskombinasjoner til bruk av spesielle evner for å gjøre stor skade eller støtte, til å skyte piler på avstand og deretter bruke et unnvikelses- og pareringssystem på det perfekte tidspunktet for å bedøve, parere eller unngå fiender. Når du kombinerer dette med det faktum at hver fiende har sitt eget spesifikke angrepsmønster, hvorav noen er angrep som ikke kan motvirkes, får du et kampsystem som er utfordrende, men samtidig tilfredsstillende.

Det finnes også elementer av progresjon. Det finnes mer vanlige oppgraderinger, som å øke antallet helsestenger du har ved å skaffe deg spesifikke og sjeldne gjenstander, men du kan også samle tidskrystaller og andre ressurser for å forbedre kraften og skaden til Sargons våpen, eller for å forbedre effektiviteten til amulettene du finner eller kjøper. Amuletter er i bunn og grunn frynsegoder, og du velger blant et utvalg av dem for å få ekstra bonuser som du kan bruke i spillet. Det kan være en ekstra helseklump, reduksjon av giftskader, en ekstra nærkampskombinasjon eller muligheten til å suge opp tidskrystaller i nærheten uten å måtte gå over dem manuelt. Det er mange ting å finne og låse opp, og hver av dem gjør Sargon til en kraftigere og dyktigere helt.

I løpet av de få timene jeg spilte The Lost Crown, opplevde jeg at hastigheten du tjener tidskrystaller i, føltes litt for jevn, og derfor føltes oppgraderingene mer som en nyhet enn som et spillforbedrende element. På samme måte, som alle som har sett en trailer av dette spillet sikkert vet, er noe av grafikken ikke særlig slående i det hele tatt. Når du utforsker og får se omgivelsene fra den vanlige 2,5D-kameravinkelen, er The Lost Crown veldig pent, men når en mellomsekvens starter og kameravinkelen endres og zoomer inn, mister Sargon, de udødelige og selve verdenen mye av sin sjarm. Det er i dette aspektet det er tydelig at Ubisoft har lagt stor vekt på å få spillet til å fungere godt på Nintendo Switch, og den grafiske kvaliteten var utvilsomt prisen som måtte betales for det.

HQ

Ubisofts spillportefølje den siste tiden har vært ganske imponerende, og det ser ut til at Prince of Persia: The Lost Crown vil fortsette suksessen inn i det nye året. Dette er ikke et spill som er ute etter å rokke ved eller massivt omdefinere det vi forventer av et Metroidvania, men det gjør det til gjengjeld. Det er flytende, fartsfylt, tilfredsstillende og morsomt, og for meg er det oppskriften på et spill man kan se frem til.