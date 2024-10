Prince of Persia: The Lost Crown utvikleren bekrefter rapporten om at teamet går over til "andre prosjekter"

HQ

Ryktene har svirret i det siste med hensyn til hva fremtiden bringer for Ubisoft Montpellier, skaperen av Prince of Persia: The Lost Crown. Mens det opprinnelig virket som om teamet hadde blitt oppløst etter dårlig salg av spillet, virket det plutselig som om teamet hadde blitt omplassert og fått i oppgave å utforske fremtiden til Rayman i stedet. Vi har nå fått bekreftet at sistnevnte ser ut til å skje.

I en uttalelse på X bekrefter seniorprodusent Abdelhak Elguess ikke bare at arbeidet med The Lost Crown er fullført og at det ikke vil komme ytterligere innhold etter lanseringen, han bemerker også at spillet snart vil lanseres på Mac, og at teammedlemmer blir flyttet til "andre prosjekter".

Spesifikt sier Elguess: "De fleste av teammedlemmene som jobbet på Prince of Persia: The Lost Crown har gått over til andre prosjekter som vil dra nytte av deres ekspertise."

Det nevnes ikke spesifikt at dette er Rayman, men siden Ubisoft Milan (som antas å styre gjenopplivingen av Rayman) står overfor sine egne problemer, ser det ut til at alle stjernene er på linje.

I henhold til fremtiden til Prince of Persia, legger Elguess til: "Vi vet at spillerne har en kjærlighet til dette merket, og Ubisoft er glade for å bringe flere Prince of Persia-opplevelser i fremtiden."