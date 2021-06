Prince of Persia: The Sands of Time Remake slippes i 2022

Du ser på Annonser

Da Ubisoft bestemte seg for å utsette Prince of Persia: The Sands of Time Remake atter en gang var det på ubestemt tid for å unngå enda mer rot. Det nærmeste vi kom en spesifikk dato var da det franske selskapet hadde sitt forrige investormøte og sa at spillet i alle fall ville komme før april 2022. Nå har lanseringsvinduet blitt snevret enda mer inn.

Utviklerne har tatt til Twitter for å fortelle at Prince of Persia: The Sands of Time Remake ikke vil være en del av Ubisoft Forward den 12. juni, og gjør det samtidig klart at spillet ikke vil lanseres før en gang neste år. Dermed er altså planen at den omdiskuterte remaken først vil slippes en gang mellom januar og april med mindre flere uforutsette ting skjer.