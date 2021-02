Prince of Persia: The Sands of Time Remake utsatt igjen

Du ser på Annonser

Snart to måneder har gått siden Ubisoft sa de hadde bestemt seg for å utsette Prince of Persia: The Sands of Time Remake til den 18. mars for å leve opp til forventningene mange har til oppussingen av det elskede spillet, men det virker som om de bare flyttet lanseringsdatoen såpass kort for å forhåpentligvis slippe det før finansåret avsluttes den 31. mars.

Nå sier Ubisoft nemlig at de har bestemt seg for å utsette Prince of Persia: The Sands of Time Remake atter en gang. Denne gangen gjør de det enkelt ved å ikke gi oss en ny dato, så vi får se hvor lang tid det tar før vi får det som blir den endelige lanseringsdatoen og en trailer som forhåpentligvis imponerer litt mer.