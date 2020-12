Prince of Persia: The Sands of Time Remake utsatt til mars

Du ser på Annonser

Da Ubisoft endelig bekreftet at Prince of Persia: The Sands of Time Remake blir en realitet sa de at planen var å ha spillet klart den 21. januar. Den siste tiden har det franske selskapet dog vært kjent for sine utsettelser, og slike tradisjoner kan man ikke bryte.

Utviklerne i Ubisoft Mumbai og Ubisoft Pune sier nå at de har bestemt seg for å utsette Prince of Persia: The Sands of Time Remake til den 18. mars siden "2020 har vært et år ulikt noe annet". Forhåpentligvis betyr disse to ekstra månedene at de som ikke akkurat lot seg imponere av den første visningen blir litt gledelig overrasket i alle fall.