Princess Peach og Mario vs Donkey Kong blir millionselgere

Nintendos årlige inntjeningsrapport, som ble utgitt for noen øyeblikk siden, oppdaterte totalene for programvare- og maskinvareenheter som ble sendt av selskapet siden forrige kvartalsrapport, dvs. inkludert januar til mars 2024. Bestselgerne har fortsatt å fete opp tallene sine, men det er nederst på tabellen der de mest interessante tilleggene er å se.

Rapporten lister opp to nye millionselgere: Princess Peach: Showtime! og Mario vs Donkey Kong, spill som fansen vil betrakte som helt ferske, og som derfor har solgt sin første million på forbløffende kort tid. Når det gjelder plattformspillet for alle målgrupper, tok det bare 10 dager å levere 1,22 millioner på fysisk og digitalt, i et tempo på mer enn 100 000 eksemplarer per dag. Når det gjelder nyinnspillingen av puslespillplattformen, solgte den 1,12 millioner i løpet av halvannen måned siden utgivelsen i februar. To feiende oppføringer for spill på andre nivå som gjenspeiler Switchs enorme installerte base og kraften til Mario-avledede franchiser i andre sjangre.

På toppen er det tilbake til de vanlige mistenkte, et Mario Kart 8 Deluxe som aldri går tom for bensin og har vært det bestselgende Switch-spillet igjen i år, med ikke mindre enn 1,39 millioner i 1. kvartal for å overgå 62 millioner eksemplarer på dette tidspunktet. Ingen andre titler solgte mer enn en million i perioden, men Animal Crossing: New Horizons har allerede solgt mer enn 45 millioner og Super Smash Bros. Ultimate mer enn 34.

På den annen side kan du se på ytelsen til 'Zeldas', med Tears of the Kingdom allerede på 20,61 millioner etter å ha plassert 330 000 enheter, og derfor nesten 10 millioner under de 31,85 'kilo' av forgjengeren Breath of the Wild med et løp seks år lenger.

Til slutt fortjener et mindre spill å bli nevnt: Pikmin 4, som allerede er nær 3,5 millioner enheter.

Hadde du forventet at Peach og DK skulle nå disse tallene så raskt?

Via: Nintendo.